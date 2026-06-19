CGTN : La Chine et le Myanmar veulent renforcer leur coopération pragmatique dans l'ensemble des secteurs

PÉKIN, 19 juin 2026 /CNW/ - Marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales, le président du Myanmar Min Aung Hlaing a effectué sa première visite d'État en Chine du 15 au 19 juin, ouvrant un nouveau chapitre de coopération pragmatique approfondie et multisectorielle entre les deux pays voisins.

En visitant la China Railway Construction Corporation Limited à Pékin et en voyageant de la capitale chinoise à Shanghai à bord du train à grande vitesse Fuxing, le président du Myanmar a fait l'expérience directe des réalisations de la Chine en matière de développement et a exprimé la ferme volonté du Myanmar d'étendre davantage sa coopération en matière d'infrastructures pratiques avec la Chine.

Tout au long de cette visite fructueuse, les deux pays ont signé une série d'accords de coopération, consolidant ainsi leur amitié de longue date, symbolisée par le « pauk-phaw ».

Au cours d'une réunion mardi avec Min Aung Hlaing, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à partager son expérience de développement avec le Myanmar et à construire conjointement une communauté Chine-Myanmar avec un avenir commun, qui repose sur l'amitié politique et la confiance mutuelle, le développement gagnant-gagnant, la coordination de la sécurité et les échanges entre personnes.

Pendant des années, la Chine est restée le plus grand partenaire commercial du Myanmar, la plus grande source d'importations et la plus importante source d'investissement. Le commerce bilatéral a atteint 19,4 milliards de dollars en 2025, en hausse de 19,1 % en glissement annuel.

Bénéficiant d'une complémentarité structurelle importante, l'écosystème commercial voit la Chine exporter des équipements et des véhicules électromécaniques vers le Myanmar tout en important des produits agricoles et des ressources minérales de haute qualité du Myanmar, formant ainsi un cycle industriel et commercial stable et mutuellement bénéfique.

Le corridor économique Chine-Myanmar est entré dans une phase de développement accélérée en tant que point de repère clé de la coopération de la Ceinture et de la Route. Un ensemble de projets phares, dont la Nouvelle ville de Yangon, la zone économique spéciale de Kyaukphyu et le chemin de fer Chine-Myanmar, ont progressivement pris forme, formant un cadre solide pour la construction du corridor.

Ces grands projets de connectivité ont effectivement conduit la modernisation industrielle du Myanmar et amélioré les moyens de subsistance locaux, ce qui a donné une forte impulsion à l'intégration économique transfrontalière.

Au cours des discussions de mardi, Xi a rappelé que le corridor économique Chine-Myanmar est un projet phare de la coopération entre la Ceinture et la Route.

Les deux parties doivent constamment faire progresser la construction de grands projets sur la base de la sûreté et de la sécurité, et soutenir le Myanmar dans la croissance de son économie et l'amélioration des moyens de subsistance, a-t-il déclaré.

La Chine, a ajouté M. Xi, se tient prête à mettre en œuvre davantage de « petits et beaux » programmes d'aide, et à raconter conjointement les histoires d'une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.

La Chine et le Myanmar ont publié mardi une longue déclaration commune sur l'accélération de la construction d'une communauté dont l'avenir est partagé entre les deux pays, afin de mieux bénéficier aux habitants des deux pays.

Dans une démonstration de la profondeur et de l'étendue des relations bilatérales, les deux parties ont signé un certain nombre de documents coopératifs portant sur les transports, la science et la technologie, les droits de propriété intellectuelle, le développement des ressources humaines, la santé publique et les médias.

La coopération bilatérale et multilatérale en matière d'application de la loi pour lutter contre les activités criminelles transfrontalières a également été soulignée au cours de la visite, la Chine et le Myanmar exprimant leur soutien à l'établissement d'une alliance internationale contre la cyberfraude des télécommunications.

Au cours des derniers mois, grâce à une coordination conjointe de l'application de la loi, la Chine et le Myanmar ont réprimé les opérations criminelles de fraude télécom dans le nord du pays, assurant ainsi la paix et la stabilité le long de la frontière ainsi que la sécurité des vies et des biens des deux pays.

Au cours des pourparlers, Xi a déclaré que les deux parties doivent continuer à sévir contre les activités criminelles, y compris le jeu en ligne, la fraude télécom et le trafic de drogue, et protéger pleinement les intérêts et la sécurité des deux peuples.

Pour sa part, Min Aung Hlaing a déclaré que le Myanmar est prêt à travailler en étroite collaboration avec la Chine pour lutter résolument contre le jeu en ligne et la fraude liée aux télécommunications, et pour protéger la sécurité et la stabilité dans les zones frontalières.

Qu Jianwen, directeur de l'Association de la province du Yunnan pour les études de l'Asie du Sud-Est, a écrit que la visite de la Chine par le président du Myanmar démontre clairement la vigueur et l'élan croissant de la coopération bilatérale.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html

SOURCE CGTN

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