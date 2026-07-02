CGTN : D'où vient la confiance des gens dans le parti au pouvoir en Chine ?

À l'occasion du 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, CGTN publie un article sur les raisons pour lesquelles le parti au pouvoir de la Chine gagne la confiance et le soutien du public. L'article souligne la philosophie du Parti centrée sur les personnes et son rôle dans la promotion d'un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable.

PÉKIN, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Pour les résidents d'un quartier de Changchun dans le nord-est de la Chine, Wu Yaqin, 66 ans, est une « intendante de quartier » de confiance. Depuis près de 30 ans, elle s'occupe des petites choses qui comptent beaucoup, les routines du quotidien qui permettent à une communauté de rester vivante et connectée.

Au fil des décennies, Wu a tout fait. Elle a organisé des coupes de cheveux à domicile, des livraisons de médicaments et des repas chauds pour les personnes âgées, a lancé une initiative qui a envoyé plus de 100 étudiants défavorisés à l'université et a réglé plus de 1 000 différends entre voisins.

Mercredi, Wu faisait partie des membres modèles du Parti communiste chinois (PCC) à qui Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, a décerné la Médaille du 1er juillet, la plus haute distinction du Parti, lors d'un rassemblement marquant le 105e anniversaire de la fondation du PCC.

Chercher le bonheur pour le peuple chinois et se ressourcer pour la nation chinoise a toujours été l'aspiration et la mission du PCC au cours des 105 dernières années, a déclaré Xi, également président chinois et président de la Commission militaire centrale, dans son allocution lors de l'événement.

Servir la population

Xi a déclaré que le PCC peut se prévaloir de qualités sans égal chez les autres partis et forces politiques.

« Nous devons fermement garder à l'esprit que ce pays est son peuple, et que le peuple est le pays », a-t-il déclaré, exhortant tous les membres du Parti à continuer de servir le peuple sans réserve.

Tous les récipiendaires de la Médaille du 1er juillet sont des membres ordinaires du PCC, profondément ancrés dans leurs communautés, qui se sont dévoués à un service extraordinairement désintéressé.

Ma Shanxiang, par exemple, a été postée au niveau local à Chongqing pendant plus de trois décennies, réussissant à servir de médiatrice dans plus de 2 500 différends locaux. Pendant ce temps, dans le Henan rural, le chef du parti du village, Li Liancheng, a sorti Xixinzhuang de la pauvreté profonde, aidant à la transformer d'un village en difficulté en un modèle de revitalisation rurale reconnu à l'échelle nationale. À l'avant-garde de l'innovation industrielle, Zhong Jue, une académicienne de 89 ans, a passé sa carrière à s'attaquer aux principaux goulots d'étranglement technologiques dans le traitement de l'aluminium, contribuant ainsi à placer les capacités de fabrication de la Chine en haut du classement mondial.

Le dévouement indéfectible de ses membres est précisément la raison pour laquelle le PCC dans son ensemble jouit d'une véritable confiance et d'un large soutien du public, un fait souligné par un récent sondage mondial de CGTN, qui indique que 63,9% des répondants internationaux sont d'accord pour dire que les accomplissements de la modernisation chinoise sont indissociables de la politique avisée du PCC. En outre, une étude historique de 13 ans de la Harvard Kennedy School révèle que plus de 90% des Chinois sont satisfaits du gouvernement central.

Les experts attribuent cette forte approbation publique à une philosophie de gouvernance distincte. « Le Parti communiste de Chine ne sert pas un petit nombre restreint de privilégiés ; il sert 1,4 milliard de personnes », explique Zheng Changzhong, directeur du Centre d'études sur la construction du Parti et le développement national de l'Université Fudan.

Zheng note que les politiques du Parti, telles que la réduction ciblée de la pauvreté, la revitalisation rurale et les soins de santé de base universels, font en sorte que tous les citoyens tirent des avantages tangibles des progrès du pays.

« En termes de valeurs, la direction du Parti assure que la Chine donne la priorité aux gens, et non au capital », ajoute-t-il. « Concrètement, la modernisation chinoise s'étend aux secteurs économique, politique, culturel, social et écologique. Seul le PCC est capable de coordonner ces forces diverses et de les réunir en un effort unifié. »

Enrichir la gouvernance mondiale

La Chine socialiste dirigée par le PCC est largement reconnue comme un bâtisseur de la paix dans le monde, un défenseur du développement mondial et un gardien de l'ordre international, a déclaré Xi.

Il y a plus d'une décennie, la Chine a présenté la vision de construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. S'appuyant sur ce cadre, elle a lancé des initiatives phares pour le développement mondial, la sécurité, la civilisation et la gouvernance.

Adaptées aux priorités fondamentales des pays émergents et des pays en développement, ces quatre grandes initiatives font écho dans tout le Sud global. Près de 160 pays et organisations internationales ont soutenu l'Initiative pour la gouvernance mondiale, plus de 130 pays ont adhéré à l'Initiative pour le développement mondial et plus de 80 pays se sont joints à son Groupe des amis.

Les observateurs internationaux ont exprimé un soutien similaire. L'universitaire égyptien Diaa Helmy observe que la Chine est devenue « un faiseur indispensable » pour promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable, tandis qu'Adhere Cavince, un spécialiste des relations internationales basé au Kenya, salue le rôle constructif et tourné vers l'avenir que joue le PCC dans l'enrichissement des pratiques de gouvernance mondiale.

De seulement 58 membres à sa fondation à près de 101,29 millions à la fin de 2025, le PCC est devenu le plus grand parti au pouvoir au monde dans un environnement international en évolution rapide.

Xi s'est engagé à ce que, dans le cadre de ce nouveau chapitre, le Parti promeuve sans relâche la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité afin d'injecter plus d'énergie positive dans la paix et le développement mondiaux.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html

SOURCE CGTN

Personne de contact : Jiang Simin, [email protected]