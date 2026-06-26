CGTN : en quoi la « China Opportunity 2.0 » offre-t-elle un potentiel de croissance aux entreprises internationales ?

PÉKIN, 26 juin 2026 /CNW/ - À l'ouverture du Forum d'été de Davos, la CGTN a publié un article examinant comment la « China Opportunity 2.0 » est à l'origine d'une nouvelle croissance mondiale. Cet article met en lumière la réorientation de la Chine vers un développement de haute qualité axé sur l'innovation et examine comment la poursuite de son ouverture crée des opportunités pour les entreprises et les économies du monde entier.

Pour les entreprises du monde entier, la « China Opportunity 2.0 » incarne une autonomisation globale fondée sur l'innovation et offre des perspectives d'investissement à fort rendement, a déclaré mercredi le Premier ministre chinois Li Qiang.

Li Qiang a insisté sur ce point après que certains ont exprimé leur inquiétude face aux progrès de la Chine en matière de technologie et d'innovation industrielle, allant même jusqu'à promouvoir le discours d'un soi-disant « choc chinois 2.0 », qui décrit le développement de la Chine comme un choc pour l'économie mondiale.

« Pour le développement mondial, la « China Opportunity 2.0 » se caractérise par un accès plus large aux technologies de pointe et des avantages de développement plus largement partagés », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre chinois a tenu ces propos lors de la séance plénière d'ouverture de la 17e édition du Forum annuel des « Nouveaux champions », également connu sous le nom de « Davos d'été », qui s'est tenue dans la ville côtière de Dalian, dans le nord-est de la Chine.

Mettant en avant les quatre caractéristiques de l'économie chinoise, Li Qiang a déclaré que celle-ci avait fait preuve de stabilité, d'innovation, de vitalité et d'intégration avec le reste du monde au début de la période du 15e plan quinquennal (2026-2030).

Li Qiang a indiqué que ce développement axé sur l'innovation était essentiel à la résilience économique à long terme et à la croissance soutenue de la Chine, qui ont été soutenues par un environnement stable et une innovation constante.

Il a souligné que l'innovation du pays est gagnée par des années de renforcement de ses propres capacités et de travail acharné.

Selon Li Qiang, la stabilité de l'économie chinoise a apporté la certitude dont on avait tant besoin et a constitué un « refuge » important dans un monde de plus en plus incertain.

Pour s'intégrer à l'économie mondiale, la Chine a également réaffirmé sa volonté de poursuivre activement son ouverture, a ajouté le Premier ministre.

Le pays a accordé un traitement de droits de douane nuls à 63 pays, tandis que ses importations se sont classées au deuxième rang mondial pendant 17 années consécutives. Au cours des cinq premiers mois de cette année, les importations ont augmenté de 20,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant largement la croissance des exportations.

Au cours de cet événement, plusieurs sessions seront consacrées à l'analyse du 15e plan quinquennal chinois et à la manière dont cette feuille de route offre des opportunités de croissance aux partenaires du monde entier.

Qu'il s'agisse d'étendre les zones pilotes de libre-échange, de construire le port de libre-échange de Hainan ou encore d'élargir l'accès aux marchés dans les secteurs de l'éducation, de la finance, de la santé et d'autres domaines, la Chine poursuit sans relâche son ouverture institutionnelle au travers de règles, de réglementations, de cadres de gestion et de normes.

Ces chiffres soulignent cette dynamique. Selon le ministère du Commerce, le nombre d'entreprises à capitaux étrangers en Chine a atteint 533 000 fin 2025, soit une augmentation annuelle moyenne de 4,5 % par rapport à la fin de l'année 2020, tandis que le stock d'investissements directs étrangers du pays avoisinait les 4 000 milliards de dollars à la même période, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,6 % sur cette période de cinq ans.

Pour stabiliser et optimiser l'utilisation des investissements étrangers, la Chine a publié cette semaine un plan d'action de 15 mesures, qui couvre cinq grands domaines : élargir l'accès au marché, simplifier les procédures d'investissement, renforcer la promotion des investissements, consolider les services et les garanties offerts aux investisseurs étrangers et améliorer la gestion des capitaux étrangers.

Pour les multinationales, la période du 15e plan quinquennal est largement considérée comme une occasion en or de renforcer leur présence sur le marché chinois et d'intensifier la coopération industrielle mondiale.

« Le marché chinois est irremplaçable », a déclaré Wu Chun, associé gérant pour la Chine au Boston Consulting Group, un cabinet de conseil international dont le siège est aux États-Unis, aux médias en marge du forum de Davos.

Wu Chun a déclaré que les multinationales tiraient un élan considérable en matière d'innovation et d'expansion du vaste marché de consommation chinois, des besoins industriels en constante évolution et de la réceptivité des consommateurs locaux à l'égard des technologies émergentes et des produits novateurs.

Placée sous le thème « Innover à grande échelle », cette manifestation de trois jours rassemble plus de 1 700 participants venus de plus de 90 pays et régions.

Dans son allocution de mercredi, Li Qiang a conclu en appelant les entreprises mondiales à saisir les opportunités offertes par la Chine grâce à son propre développement.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html

SOURCE CGTN

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