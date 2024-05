BEIJING, 2er mai 2024 /CNW/ - Le troisième forum du CMG, qui mettait l'accent sur le développement de l'IA, s'est déroulé lundi à Beijing.

Li Shulei, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et chef du service de publicité du Comité central du PCC, a participé à l'ouverture de l'événement et a prononcé un discours.

Les invités au forum ont insisté sur le rôle des médias dans la promotion de l'application novatrice de l'IA et de sa gouvernance.

Ils ont convenu qu'il faut déployer des efforts pour stimuler le développement de l'IA en créant du contenu positif, sain, diversifié et de qualité supérieure afin que l'IA puisse devenir une force pour le bien et au profit de l'humanité.

Ils ont également demandé aux médias d'accélérer la transformation intelligente et d'aider à relier les échanges internationaux ainsi que la coopération sur la gouvernance de l'IA pour faciliter son développement sain, ordonné et sécuritaire.

Organisé par le China Media Group (CMG), le forum a attiré plus de 200 participants d'organisations internationales, de médias, de groupes de réflexion et d'entreprises multinationales.

« L'innovation et les percées scientifiques et technologiques non seulement guident le développement et le progrès de la civilisation humaine, mais apportent également de l'incertitude au monde en évolution », a déclaré Shen Haixiong, sous-ministre du service de la publicité du Comité central du PCC et président du CMG. Il a appelé à des efforts conjoints pour créer une intelligence artificielle précieuse et responsable.

La technologie de l'IA touche tous les aspects de notre vie. Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), a déclaré, lors d'un discours par vidéo, que le CMG a toujours été un partenaire du CIO, transmettant le charme des Jeux olympiques à des centaines de millions de téléspectateurs chinois. Il a ajouté que le CIO invite le CMG à collaborer à la création d'un avenir avec l'application de l'IA dans les sports olympiques.

« Des inventions anciennes comme la soie, l'impression et la boussole aux progrès technologiques modernes comme la robotique, les télécommunications et la technologie verte, la Chine a toujours été engagée en faveur de l'innovation et de la création », a déclaré Daren Tang, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il a affirmé que l'OMPI accorde une attention particulière à l'équilibre entre les possibilités et les risques liés à l'intelligence artificielle et qu'elle s'engage à renforcer la coopération pour veiller à ce que l'intelligence artificielle soit utilisée de façon appropriée.

