CGTN : Le succès des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing a insufflé de l’énergie à l’unité et à la coopération mondiales

On a honoré 148 unités et 148 personnes, dont une à titre posthume, pour leur contribution exceptionnelle aux Jeux.

L'unité et la coopération mondiales brillent aux Jeux

Le peuple chinois, ainsi que des gens d'ailleurs, a de nouveau présenté des Jeux olympiques qui passeront à l'histoire et a partagé la gloire des Jeux olympiques, a dit M. Xi au début de son discours.

« Les Jeux favorisent les échanges entre les civilisations, stimulent l'unité et la coopération mondiales, et apportent confiance et espoir dans un monde turbulent », a-t-il dit.

Notant que la Chine a honoré sa promesse envers la communauté internationale en présentant au monde des Jeux simplifiés, sécuritaires et splendides, il a mis en lumière plusieurs aspects, comme le développement des sports d'hiver, les efforts déployés face à la pandémie de COVID-19 et l'héritage fructueux des Jeux.

Au total, 346 millions de Chinois ont participé à des activités de sports d'hiver et une série d'événements de masse variés sur la glace et la neige ont eu lieu depuis le début des préparatifs des Jeux, selon M. Xi.

« Avec un taux de cas positifs de COVID-19 de seulement 0,45 % dans le circuit en boucle fermée des Jeux d'hiver, la Chine a fourni une expérience bénéfique en matière de réponse à la pandémie et d'accueil d'événements internationaux, a dit M. Xi en saluant les efforts ciblés et efficaces de prévention et de contrôle de la COVID-19 en Chine.

La mère patrie et le peuple sont fiers du travail acharné et des réalisations de tous les participants aux Jeux », a-t-il ajouté.

L'esprit des Jeux se poursuivra

Résumant l'esprit des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing, M. Xi a insisté sur le fait qu'il faut avoir une vue d'ensemble, faire preuve de confiance et d'ouverture, relever les défis, viser l'excellence et créer ensemble un avenir meilleur.

Les Jeux sont des événements marquants importants qui se déroulent à un moment critique, alors que l'ensemble du Parti et les peuples de tous les groupes ethniques de la Chine se rapprochent de l'objectif du deuxième centenaire qui consiste à faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous les égards, a-t-il-dit, demandant le déploiement d'efforts continus pour bien gérer de l'héritage des Jeux et en tirer profit.

La tenue réussie des Jeux stimule le développement dans tous les domaines et a des effets profonds sur le développement socioéconomique, a-t-il déclaré.

M. Xi a également appelé à faire la promotion de l'esprit olympique et a déclaré que la Chine insufflera plus de sagesse et de force au progrès de la civilisation humaine.

https://news.cgtn.com/news/2022-04-08/Beijing-Winter-Olympics-Paralympics-inject-hope-to-unstable-world-193KVDCTq6s/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=4gUD-qlDz1k

