BEIJING, 24 août 2020 /CNW/ - L'aide humanitaire et le secours aux sinistrés sont des missions nationales de plus en plus importantes pour les forces armées chinoises.

On a pu voir les médecins de l'armée faire la guerre au coronavirus plus tôt cette année. Alors que les régions du sud de la Chine préparaient l'arrivée de la saison des pluies en juin, les forces armées ont été au premier plan de la bataille contre les catastrophes naturelles, évacuant les civils, renforçant les rives et nettoyant les débris.