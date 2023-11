CGTN : Le président Xi souligne que l'espoir d'une amitié entre la Chine et les États-Unis réside dans les peuples des deux pays

BEIJING, le 17 nov. 2023 /CNW/ -- En octobre 2023, Harry Moyer, un ancien combattant et pilote américain de 103 ans, a gravi la Grande muraille de Chine à Beijing.

M. Moyer était venu en Chine avec une délégation d'environ 30 membres composée de familles d'anciens combattants des Flying Tigers, huit décennies après son service courageux en Chine du Sud aux côtés des Chinois contre l'agression japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Pour moi, l'esprit des Flying Tigers signifie l'amitié », a déclaré Jackson Long, le plus jeune membre de la délégation en visite, et l'arrière-petit-fils de Clifford R. Long, ancien combattant des Flying Tigers.

« Quand je rentrerai, je parlerai à mes amis de mon voyage en Chine. Je leur montrerai les photos que j'ai prises », a déclaré le jeune adolescent de 15 ans, qui a particulièrement apprécié sa visite à la Grande muraille.

Mercredi, lors d'un dîner de bienvenue à San Francisco, le président chinois Xi Jinping a déclaré que les récits des Flying Tigers prouvent que l'amitié entre les Chinois et les Américains a résisté à l'épreuve du sang et du feu, et qu'elle sera transmise de génération en génération.

L'espoir de liens entre la Chine et les États-Unis réside dans les peuples

« L'avenir des relations entre la Chine et les États-Unis sera créé par nos peuples », a déclaré le président Xi, appelant à construire plus de ponts et à paver plus de routes pour favoriser les interactions entre les peuples.

« La Chine et les États-Unis vont déployer davantage de mesures pour faciliter les déplacements et promouvoir les échanges entre personnes, notamment en augmentant les vols de passagers directs, en tenant des discussions de haut niveau sur le tourisme et en simplifiant les procédures de demande de visa », a-t-il ajouté.

« Nous espérons qu'il y aura davantage de visites, de contacts et d'échanges entre nos deux peuples, et que ceux-ci écriront de nouvelles histoires d'amitié en cette nouvelle ère. ».

Cette année, M. Xi a rencontré des invités américains, dont l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger et le coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, Bill Gates, et il a souligné que l'espoir de la relation entre la Chine et les États-Unis résidait dans leur peuple, qui constitue le fondement de nos sociétés, ajoutant que l'avenir dépend des jeunes, et que leur dynamisme s'appuie sur les échanges qu'ils font au niveau infranational.

Le chef de la direction d'Apple, Tim Cook, et le chef de la direction de Tesla, Elon Musk figuraient parmi les quelque 400 invités du dîner de bienvenue.

Les deux magnats des affaires se sont rendus en Chine cette année. Lors d'une rencontre avec le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, en mai, M. Musk a déclaré que la relation entre les États-Unis et la Chine n'est pas un jeu à somme nulle. Elon Musk a également exprimé sa confiance envers le marché chinois et sa volonté d'approfondir la coopération pour le bénéfice mutuel des deux pays.

« Je souhaite que davantage de gouverneurs, de membres du Congrès et de gens de tous les milieux des États-Unis visitent la Chine », a déclaré M. Xi mercredi.

Pour accroître les échanges entre les deux peuples, en particulier entre les jeunes, il a annoncé que la Chine était prête à inviter 50 000 jeunes Américains en Chine dans le cadre de programmes d'échanges et d'études au cours des cinq prochaines années.

« La Chine est prête à être un partenaire et un ami des États-Unis », a fait savoir M. Xi.

Beaucoup de place pour une coopération avantageuse pour tous

Le président Xi a également souligné que la coopération avantageuse pour tous était une propriété inhérente des relations entre la Chine et les États-Unis, notant que les deux pays ont beaucoup de possibilités de renforcer leur coopération et qu'ils ont amplement les moyens de favoriser leur réussite mutuelle et d'obtenir des résultats avantageux pour tous.

« La Belt and Road Initiative, ainsi que l'Initiative mondiale pour le développement, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale proposées par la Chine sont ouvertes à tous les pays en tout temps, y compris les États-Unis », a-t-il affirmé.

Mercredi matin, lors d'une rencontre entre le président américain Joe Biden et Xi Jinping, les deux hommes ont convenu de mettre sur pied un groupe de travail sur la lutte contre les stupéfiants afin d'approfondir la coopération et d'aider les États-Unis à lutter contre la toxicomanie.

« La Chine fait preuve d'une grande empathie à l'égard du peuple américain, en particulier les jeunes, pour les souffrances que le fentanyl leur a infligées », a déclaré le président chinois.

Les deux chefs d'État sont également parvenus à un consensus important sur l'élargissement de différents échanges bilatéraux dans les domaines de l'éducation, des études à l'étranger, de la jeunesse, de la culture et des sports, et entre les milieux d'affaires.

« Pour qu'une grande cause réussisse, elle doit s'enraciner dans le peuple, gagner en force à partir du peuple et être accomplie par le peuple. L'amitié croissante entre la Chine et les États-Unis est une grande cause », a déclaré Xi Jinping lors du dîner de bienvenue.

https://news.cgtn.com/news/2023-11-17/Envisioning-China-U-S-friendship-Xi-highlights-role-of-people-1oMzxr4Fe5W/index.html

SOURCE CGTN

