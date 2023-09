CGTN : Le président Xi insiste sur la reconstruction après la catastrophe au cours de sa visite dans le nord-est de la Chine

BEIJING, le 11 septembre 2023 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping a rendu visite jeudi à des villageois touchés par les inondations dans la ville de Shangzhi, dans la province de Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, au cours de laquelle il a insisté sur les efforts visant à accélérer la reconstruction post-catastrophe et à assurer la sécurité des personnes touchées.

De la fin juillet au début août, plusieurs régions du nord et du nord-est de la Chine ont été touchées par des niveaux rares de pluviosité et d'inondations après le passage des typhons Doksuri et Khanun à l'intérieur des terres, qui ont causé de sérieux dommages et fait de nombreuses victimes.

La visite du président Xi vise à souligner l'importance de la restauration et la reconstruction après la catastrophe dans ces régions maintenant que les eaux de crue se sont retirées.

Accélération de la reconstruction

Au début d'août, la ville de Shangzhi a connu les plus fortes précipitations enregistrées depuis 1957, qui ont touché 79 000 personnes. Près de 420 000 mu (28 000 hectares) de cultures ont été frappés par les pluies autour de Shangzhi, importante région productrice de céréales.

Dans le village de Longwangmiao, où le président Xi a prolongé sa tournée, 58,8 % des terres cultivées ont été endommagées et 149 des 193 ménages permanents de la région ont subi des dommages.

Le président Xi a marché dans les champs du village pour constater les répercussions de l'inondation sur les rizières. Ensuite, il a marché dans les rues et inspecté les travaux de restauration des maisons et des infrastructures endommagées.

Insistant sur le fait que la saison hivernale arrive plus tôt et dure plus longtemps dans les régions du nord-est, le président Xi Jinping a exhorté les autorités locales à examiner soigneusement et en profondeur les activités liées à la vie quotidienne et au travail des gens, et à élaborer des plans et à prendre des mesures à l'avance.

Il a insisté sur les efforts à entreprendre pour réparer les maisons endommagées, accélérer la reconstruction après la catastrophe, réduire au minimum les pertes agricoles causées par la catastrophe et assurer la sécurité des personnes touchées.

En visitant les maisons des villageois pour se renseigner sur leurs pertes et l'approvisionnement en produits de première nécessité, le président les a encouragés afin de renforcer leur confiance en leur capacité à surmonter les difficultés. Il a exprimé l'espoir qu'ils pourront bientôt reprendre normalement leur vie et leur travail et que leur vie continuera de s'améliorer.

Renforcement de l'appel précédent

La visite du président Xi à Longwangmiao renforce ses appels lancés depuis le début de la saison des inondations dans le pays, visant à amorcer les travaux de reconstruction post-catastrophe.

Il a donné des instructions sur la prévention des inondations et les secours en cas de catastrophe au début de juillet, exigeant que les autorités à tous les niveaux accordent la priorité absolue à la sécurité des populations. Cela s'est produit après que de fortes pluies continues eurent frappé plusieurs régions, y compris la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, causant de lourdes pertes de vies humaines et des pertes matérielles.

Au cours d'une visite d'inspection dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, à la fin de juillet, il a appelé les gens à déployer des efforts pour préparer la lutte contre les inondations et l'aide aux sinistrés et réduire le plus possible les pertes humaines et matérielles, car juillet et août marquent le début de la principale saison des crues dans le bassin du fleuve Yangtze.

Le 1er août, le président Xi a donné une nouvelle instruction lorsque des pluies extrêmes dans le nord de la Chine et les régions le long des rivières Yellow et Huaihe ont déclenché des inondations et des catastrophes géologiques et causé de lourdes pertes à Pékin et dans la province du Hebei.

Il faut déployer tous les efforts possibles pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la stabilité sociale, a souligné le président Xi dans ses instructions.

Selon les instructions de M. Xi, les autorités chinoises à tous les paliers ont lancé des opérations de secours et de sauvetage massives, et le gouvernement central a affecté plus de 9,68 milliards de yuans (près de 1,32 milliard de dollars) à divers fonds de prévention des inondations et de secours d'urgence dans les zones sinistrées depuis le début de la saison des inondations de cette année.

Étant donné que la Chine a réalisé d'importants progrès en matière de prévention des inondations et de secours aux sinistrés, le Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois s'est réuni à la mi-août pour organiser d'autres travaux axés sur la remise en état et la reconstruction après les catastrophes.

« En Chine, si les gens rencontrent des difficultés, nous tirerons parti de notre supériorité socialiste, c'est-à-dire que lorsque les problèmes surviennent à un endroit, l'aide vient de tous les milieux, avec le plein appui de l'État », a déclaré le président Xi aux villageois de Longwangmiao.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-08/Xi-stresses-post-disaster-reconstruction-in-NE-China-visit-1mW4GACDQxa/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]