BEIJING, le 16 nov. 2023 /CNW/ -- Le président chinois Xi Jinping a été chaleureusement accueilli par de hauts responsables américains à l'aéroport après son arrivée à San Francisco mardi pour un sommet avec le président américain Joe Biden et la 30e réunion des dirigeants économiques de l'APEC.

Des hauts responsables des États-Unis, dont le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, et la secrétaire du Trésor, Janet Yellen, étaient présents à l'aéroport pour accueillir le président Xi.

APEC

En chemin entre l'aéroport et l'hôtel, on a vu de nombreux Chinois d'outre-mer agiter les drapeaux de la Chine et des États-Unis pour accueillir M. Xi.

« Nous lui souhaitons la bienvenue. Il est vraiment important que vous sachiez qu'avec l'APEC, c'est une bonne occasion pour lui et Joe Biden de vraiment relancer notre relation et de continuer à croître », a déclaré Robert Weisenmiller, ancien président de la California Energy Commission.

Les deux présidents auront des discussions approfondies sur des questions d'importance stratégique, globale et fondamentale pour façonner les relations entre la Chine et les États-Unis et sur des questions importantes concernant la paix et le développement dans le monde, a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

Les pourparlers à venir avec M. Xi et M. Biden seront la première réunion en personne entre les deux présidents depuis qu'ils se sont réunis en marge du sommet du G20 l'an dernier à Bali, en Indonésie. Cependant, les liens entre les deux pays se sont révélés difficiles en 2022, la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, dans la région de Taïwan, en Chine, ayant gravement ébranlé les relations.

L'optimisme a augmenté lentement plus tard cette année. Au cours des derniers mois, Beijing et Washington ont rétabli la communication et maintenu des interactions fréquentes entre divers secteurs, établissant de nouvelles conditions pour les pourparlers à venir entre les deux dirigeants.

Le monde regarde si les deux chefs d'État peuvent améliorer les résultats de Bali et faire de nouveaux développements dans les liens bilatéraux à San Francisco.

« Je me suis réjouie lorsque j'ai vu les dirigeants de la Chine et des États-Unis mettre de côté toutes les différences dans les défis géopolitiques dont leurs équipes discutent régulièrement pour s'asseoir à l'APEC. Parce qu'ils reconnaissent l'importance de ce type d'engagement », a déclaré Ertharin Cousin, ancienne directrice du Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Durant son séjour, le président chinois Xi Jinping assistera également à une série d'événements visant à trouver un terrain d'entente avec les dirigeants d'entités économiques de l'Asie-Pacifique. San Francisco est la ville hôte de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023, du 11 au 17 novembre, dont le thème est « Créer un avenir résilient et durable pour tous ».

