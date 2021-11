BEIJING, 12 novembre 2021 /CNW/ - Depuis sa fondation il y a 100 ans, le Parti communiste chinois (PCC) a dirigé les efforts de la Chine se traduisant par d'importantes réalisations au pays et des contributions considérables favorisant la paix et le développement dans le monde.

Qu'est-ce qui explique les succès du Parti par le passé? Comment peut-il continuer de connaître du succès au cours des prochaines années? Le PCC a tenu une rencontre très médiatisée du 8 au 11 novembre, qui a permis de répondre à ces questions grâce à l'adoption d'une résolution historique.

Selon le communiqué de la séance, la résolution portant sur les grandes réalisations et l'expérience historique découlant des 100 ans d'efforts du PCC a été adoptée lors de la sixième séance plénière de la 19e Commission centrale du PCC, ce jeudi. Prenant la parole au nom du bureau politique du Comité central du PCC, le secrétaire général du Comité central du PCC, Xi Jinping, qui est également le président chinois, a profité de la séance pour apporter des précisions concernant le projet de résolution.

Pourquoi le moment est-il venu pour le PCC de réviser son histoire?

Lors d'une exposition sur l'histoire du PCC en juin, Xi Jinping a souligné que « l'histoire du Parti est le témoignage le plus vivant et le plus convaincant ».

Il a affirmé qu'il est nécessaire d'étudier et de passer en revue l'histoire du Parti, de faire progresser sa précieuse expérience, de garder à l'esprit ses combats, d'assumer sa mission historique et de puiser la force dans son histoire pour aller de l'avant.

La résolution adoptée jeudi est la troisième portant sur les enjeux historiques du Parti, après la résolution portant sur certains enjeux dans l'histoire du PCC publiée en 1945 et la résolution portant sur certains enjeux dans l'histoire du PCC depuis la fondation de la République populaire de Chine (RPC) adoptée en 1981.

Prenant la parole lors d'une conférence de presse visant à présenter les principes directeurs de la séance, qui a eu lieu vendredi en matinée, Wang Xiaohui, directeur exécutif adjoint du service de publicité du Comité central du PCC, a déclaré que le Parti et le pays ont connu un essor exceptionnel, en particulier au cours des 40 dernières années, et que les aspects théoriques et pratiques du Parti ont aussi grandement évolué, ce qui rend la révision nécessaire.

Il a également souligné que, comme ce fut le cas pour les deux premières résolutions historiques, qui avaient essentiellement réglé les principaux problèmes liés à la notion de bien et de mal dans l'histoire du Parti, la nouvelle résolution, qui vise à résumer les grandes réalisations et l'expérience historique découlant des 100 ans d'efforts du PCC, est conforme à la réalité et favorise la progression de la sagesse; de l'unité, de la confiance et la motivation au sein du Parti. Elle est également nécessaire avant d'amorcer un nouveau parcours pour construire de toutes pièces un grand pays socialiste moderne.

Qu'est-ce qui est mis en évidence?

Lorsque l'on analyse le communiqué portant sur la séance, si l'on fait exception de mots et d'expressions comme « Chine » et « Parti communiste chinois », l'expression « socialisme aux caractéristiques chinoises » y est répertoriée à 28 reprises.

Le président chinois a qualifié le « socialisme aux caractéristiques chinoises » de seule voie à suivre pour réaliser le rajeunissement national.

« En maintenant et en développant le modèle de socialisme aux caractéristiques chinoises tout en favorisant des progrès coordonnés d'un point de vue matériel, politique, culturel et éthique, social et écologique, nous avons ouvert une nouvelle voie vers la modernisation propre à la Chine et créé un nouveau modèle de civilisation humaine », a déclaré Xi Jinping lors d'une cérémonie marquant le centenaire du PCC tenue le 1er juillet dernier.

Le mot « développement » est apparu à 55 reprises, demeurant un terme clé du communiqué. Comme le résume le communiqué, le développement économique de la Chine est devenu beaucoup plus équilibré, coordonné et durable, et le Parti a fait la promotion constante d'une réforme plus vaste et approfondie à tous les niveaux.

Xi Jinping a réitéré que la Chine demeurera déterminée à faire preuve d'une plus grande ouverture à l'égard de normes plus élevées et à partager ses possibilités de développement avec le reste du monde. Le pays ne déviera pas non plus de son engagement à favoriser une mondialisation économique plus ouverte, inclusive, équilibrée et avantageuse pour tout le monde.

Selon le communiqué, la résolution indique également que le Parti a activement bâti la démocratie populaire dans son ensemble et déployé des efforts globaux pour améliorer les institutions, normes et procédures relatives à la démocratie socialiste en Chine.

Le concept de développement de la « démocratie populaire dans son ensemble » a été utilisé pour la première fois par le président Xi Jinping lors de sa visite d'un centre municipal à Shanghai, en 2019. Le concept prévoit que le peuple chinois participe de façon générale et continue aux activités politiques quotidiennes à tous les niveaux, y compris aux élections démocratiques et aux processus de consultation, de prise de décision et de surveillance.

Quelles sont les prochaines étapes pour le PCC?

Les participants à la séance ont également examiné et adopté une résolution portant sur la tenue du 20e Congrès national du PCC au deuxième semestre de 2022, à Beijing.

Wang Xiaohui a expliqué vendredi que ce congrès, qui doit avoir lieu à un moment important alors que le Parti amorce un nouveau parcours visant à bâtir un pays socialiste moderne à tous les égards et à réaliser le deuxième objectif du centenaire, sera une rencontre très importante et un événement d'une grande importance politique pour le Parti et le pays.

