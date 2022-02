« Cette année est à la fois celle du Tigre et une année olympique, a déclaré Thomas Bach. Elles symbolisent toutes deux l'ambition, le courage et la force. Aujourd'hui, c'est cette ambition qui permet à la Chine d'être un pays de sports d'hiver. Plus de 300 millions de personnes y pratiquent des sports d'hiver dans environ 2 000 stations de ski et patinoires. »

« Chers athlètes, a-t-il ajouté, nous sommes tous à vos côtés. Nous vous soutenons tous. Nous vous applaudissons tous. »

Zhang Yimou, qui est le créateur derrière la cérémonie d'ouverture spectaculaire des Jeux olympiques d'été à Beijing en 2008, était de nouveau le réalisateur principal pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de 2022. Les flocons de neige étaient au cœur de son idée principale pour le spectacle de vendredi soir, qui les a mis en vedette dans deux numéros. La flamme olympique a d'ailleurs été allumée sur une structure reprenant le même motif.

« Différents flocons de neige viennent à Pékin et s'assemblent pour former un flocon de neige géant représentant l'humanité », a déclaré Zhang Yimou au sujet de son concept pour la cérémonie d'ouverture lors d'une entrevue accordée au China Media Group (CMG).

Des délégations de plus de 90 pays et régions du monde ont assisté à la cérémonie, ainsi que des dirigeants mondiaux, dont le président russe Vladimir Poutine, le président serbe Aleksandar Vucic, le président argentin Alberto Fernández et le secrétaire général des Nations Unies António Guterres.

Comme le veut la tradition olympique, les membres de l'équipe grecque ont été les premiers à entrer dans le stade lors du défilé des athlètes, suivis de l'équipe turque. Son pays étant l'hôte des Jeux olympiques d'hiver, l'équipe chinoise a été la dernière à défiler. Le patineur de vitesse Gao Tingyu et la skeletoneuse Zhao Dan ont porté le drapeau national chinois pour leur équipe.

À la fin de la cérémonie, la vasque olympique a été allumée au centre du stade par la flamme qui était passée entre les mains de quelque 1 200 porteurs de flambeau, dont Thomas Bach lui-même, au cours d'un relais de trois jours à travers les trois zones de compétition, soit Beijing, Yanqing et Zhangjiakou.

Au cours des 16 jours à venir, quelque 2 900 athlètes participeront à 109 épreuves dans 15 disciplines appartenant à sept sports aux Jeux olympiques d'hiver de 2022.

