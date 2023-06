CGTN : « Le miracle de la désertification » : Le projet forestier de la frontalière nord qui renforce les assises écologiques de la Chine

BEIJING, le 8 juin 2023 /CNW/ -- La Chine a redoublé d'efforts soutenus pour mener à bien la mission historique à long terme de la « Grande Muraille verte », afin de contrer les tempêtes de sable et l'érosion des sols dans sa région septentrionale.

Au cours des quatre dernières décennies, le programme a augmenté la superficie forestière de 30,14 millions d'hectares, selon les données de 2018.

Les « trois Nord » de la Chine, les régions du nord-ouest, du nord et du nord-est, abritent des déserts, y compris le désert de Gobi, et beaucoup de désertification. Le pays a lancé le projet « Grande Muraille verte » en 1978.

Mardi, le président Xi Jinping a salué le travail de lutte contre la désertification le long de la frontière nord, reconnaissant les caractéristiques répandues et difficiles à gérer de la situation globale de la désertification dans le pays.

« La construction de grands projets écologiques comme le programme de Grande Muraille verte ne peut être rendue possible que sous la direction du Parti communiste chinois (PCC) », a déclaré Xi Jinping lors de sa visite d'une ferme forestière à Bayannur City, dans la région autonome de Mongolie-Intérieure, dans le nord de la Chine.

Il a souligné l'objectif fondamental de renforcer la « barrière de sécurité écologique » du nord, tout en soulignant le nouvel objectif de faire du projet un « mur vert indestructible de la frontière nord ».

La Chine a pris les devants dans la campagne mondiale pour verdir la planète, avec la plus forte croissance de couverture forestière et la plus grande superficie de forêts artificielles. Une étude publiée dans Nature Sustainability en 2019 a montré qu'au moins 25 % de l'expansion du feuillage depuis le début des années 2000 à l'échelle mondiale provenait de la Chine, selon les données des satellites de la NASA.

Restauration écologique

Lundi après-midi, Xi Jinping a visité le lac Ulan Suhai, un grand lac de prairie rare dans les zones désertiques et semi-désertiques du monde entier, pour examiner les efforts de restauration écologique.

Le lac, que beaucoup appellent le « rein naturel » du fleuve Jaune, joue un rôle vital dans l'ajustement, la purification et le contrôle des crues du fleuve.

Depuis les années 1990, le lac Ulan Suhai a connu une réduction de son approvisionnement naturel en eau, de la pollution des eaux usées urbaines, de la pollution des eaux usées industrielles et de la dégradation de ses fonctions écologiques, entre autres, ce qui a incité les autorités locales à lancer des campagnes de préservation.

Selon les données officielles, la deuxième étape de réalisation a été atteinte, avec la restauration continue de la biodiversité. Le lac abrite maintenant 264 espèces d'oiseaux et 22 espèces de poissons.

Lundi, Xi Jinping a souligné l'importance de préserver le lac, en insistant sur la poursuite des efforts. « La conservation du lac Ulan Suhai a d'importantes implications pour la préservation de la sécurité écologique de la région septentrionale de Chine », a-t-il déclaré.

Le président chinois a dit qu'il espérait créer un « magnifique foyer » pour les générations futures.

Innovation scientifique

Ce mardi, Xi Jinping a également visité un centre de surveillance dans la zone d'irrigation de Hetao à Bayannur et a pris connaissance des méthodes d'informatisation qui permettent de détailler les efforts de surveillance locaux et de promouvoir l'efficacité des ressources en eau.

Projet vieux d'environ 2 200 ans, la zone d'irrigation de Hetao détourne de l'eau du fleuve Jaune pour l'irrigation de terres agricoles dans la plaine de Hetao, au sein de la région autonome de Mongolie-Intérieure, dans le nord de la Chine. Il s'agit de l'une des trois plus grandes zones d'irrigation du pays, dotée d'un système d'irrigation et de drainage en sept étapes.

Xi Jinping a appelé à l'amélioration du projet, en particulier la dérivation scientifique de l'eau dans la région, et a réclamé des efforts de toute la société. Bien que la Chine dispose de ressources en eau abondantes, le président chinois a tout de même souligné l'importance d'économiser l'eau. Il a également appelé à de nouveaux efforts dans « une agriculture moderne et efficace » qui correspondent à la caractéristique agricole de la région.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-06/Xi-inspects-Bayannur-City-in-Inner-Mongolia-1kpZX03Cw9i/index.html

SOURCE CGTN

