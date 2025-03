BEIJING, le 12 mars 2025 /CNW/ - Un jalon historique pour le Hainan

Le message du Hainan au monde : Entrevue exclusive de CGTN avec le gouverneur Liu Xiaoming

Le port de libre-échange du Hainan s'apprête à franchir un jalon historique avec la mise en place d'opérations douanières indépendantes, l'un des objectifs clés définis dans le plan directeur du port de libre-échange du Hainan. Cet accomplissement marque une étape fondamentale et symbolique dans le développement actuel du Hainan, car l'initiative a été inscrite dans le rapport de travail du gouvernement provincial depuis sept années consécutives. Le président chinois Xi Jinping a souligné l'importance de cette initiative, insistant sur la nécessité d'une transition fluide, ordonnée et sans risque.

Dans une entrevue exclusive avec Liu Xin de CGTN, M. Liu Xiaoming, gouverneur de la province du Hainan, a confirmé que les préparatifs étaient en bonne voie pour garantir une transition fluide et réussie avant la fin de l'année.

Contrairement aux idées reçues sur l'isolement, le cadre douanier suit un modèle de « première ligne ouverte, deuxième ligne contrôlée et libre circulation intérieure ». Cette structure facilite le commerce international tout en maintenant une supervision réglementaire nécessaire entre le Hainan et le continent.

« Les progrès sont fluides et cinq systèmes majeurs prennent progressivement forme : politique, infrastructure, contrôle des risques et soutien organisationnel, a déclaré M. Liu. Nous sommes prêts. »

Un environnement d'affaires ouvert sur le monde

Au-delà des opérations douanières, le Hainan est déterminé à améliorer son environnement d'affaires, considérant qu'il s'agit d'une voie royale vers le succès. Des efforts ont été accomplis pour créer un environnement orienté sur le marché, fondé sur le droit et mondialisé. Le Hainan a pris la tête au niveau national en rationalisant les services gouvernementaux, en introduisant une plateforme de services aux entreprises à guichet unique avec un appariement intelligent des politiques, la réparation de crédit et le soutien réglementaire. Les entreprises étrangères enregistrées au Hainan bénéficient également d'un accès à ces services.

Abordant les inquiétudes concernant l'expérience des investisseurs étrangers au Hainan, Liu Xiaoming a souligné l'importance d'améliorer l'accès à Internet et la facilité des paiements. Des politiques ont été mises en place pour permettre des transactions et une vie quotidienne plus fluides pour les entreprises et les résidents étrangers.

Les industries stratégiques stimulent la croissance

La province s'est concentrée sur quatre industries clés : le tourisme, les services modernes, les industries de haute technologie et l'agriculture tropicale. La part combinée de ces secteurs dans l'économie du Hainan est passée de 52,4 % en 2018 à 67 % en 2023. En outre, le Hainan a adopté cinq orientations stratégiques : l'agriculture, le maritime, l'aérospatiale, le développement écologique et l'économie numérique.

Le développement maritime, en particulier, s'érige en priorité. « Exploiter la puissance de l'océan » est une initiative clé pour le Hainan, qui supervise environ 2 millions de kilomètres carrés d'océan, principalement en eau profonde. Avec près de 1 000 entreprises et institutions de recherche déjà impliquées dans les technologies des fonds marins et les industries maritimes, l'économie maritime du Hainan a maintenu une croissance à deux chiffres, représentant plus d'un tiers du PIB de la province. Des plans sont en cours pour étendre davantage l'énergie en haute mer, la fabrication d'équipement haut de gamme, l'aquaculture en mer, la biomédecine marine et le tourisme maritime. « Notre objectif est de créer un "nouveau Hainan sur la mer" dans la décennie à venir », a déclaré Liu Xiaoming.

Ouvrir la voie en matière de développement écologique

Au-delà du développement économique, la durabilité environnementale reste une priorité absolue. Le Hainan est reconnu comme ayant le meilleur environnement écologique de Chine.

Un exemple phare des initiatives écologiques du Hainan est la zone de démonstration à faibles émissions de carbone de Bo'ao. Grâce à des rénovations de bâtiments écoénergétiques, au passage aux énergies renouvelables et aux systèmes agrophotovoltaïques, les émissions de carbone sur l'île de Dongyu, un site permanent du Forum de Bo'ao pour l'Asie, ont été réduites de 96,2 %. L'Agence allemande de l'énergie l'a certifiée comme la première zone de démonstration à faibles émissions de carbone de Chine.

Avec des opérations douanières indépendantes à l'horizon, un environnement d'affaires en constante amélioration, un développement industriel stratégique et de solides engagements écologiques, le Hainan est en excellente position pour devenir un chef de file mondial du commerce, de l'innovation et de la durabilité. L'avenir du port de libre-échange promet une croissance dynamique et un engagement international accru, garantissant ainsi un développement en harmonie avec les objectifs nationaux et les tendances économiques mondiales.

