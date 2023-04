BEIJING, le 28 avril 2023 /CNW/ -- Le Forum mondial des Nations Unies sur les données, qui a pris fin jeudi à Hangzhou, dans le Zhejiang (province de l'est de la Chine), a appelé à une meilleure gouvernance des données et à une plus grande coopération entre les gouvernements pour aider à créer un avenir durable.

« Aujourd'hui, au XXIe siècle, les données représentent ce que le pétrole incarnait au XXe siècle, à savoir un vecteur de développement et de progrès, a déclaré António Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Lorsqu'elles sont utilisées de façon responsable, les données sont le fondement d'un avenir durable. »

Lors du forum, la Chine a fait part de son expérience sur la gouvernance des données et a promis de contribuer davantage à la gouvernance mondiale des données en organisant davantage de formations internationales et en favorisant le développement de la plateforme mondiale des Nations Unies pour le centre de mégadonnées en Chine.

Dans le message de félicitations qu'il a adressé au forum, le président chinois Xi Jinping a déclaré que le pays était disposé à travailler avec d'autres pays pour contribuer au déploiement du Programme de développement durable à l'horizon 2030 par l'intermédiaire de la gouvernance des données.

Selon M. Jinping, la Chine est également prête à approfondir la coopération internationale en matière de données dans le cadre de l'Initiative pour le développement mondial.

Une transformation numérique qui fonctionne

Le gouvernement chinois travaille à la transformation numérique et aide les entreprises à en faire de même avec les mégadonnées.

Le Bureau national des statistiques (BNS) de Chine a mené des recensements sur la population, l'agriculture et l'économie du pays, entre autres. Les données recueillies permettent au Bureau de cerner les principaux problèmes sociaux, d'analyser l'économie et de fournir des faits clés pour l'élaboration des politiques.

Les technologies relatives aux données ont également été très pratiques pour le secteur de la logistique en Chine, car elles ont permis aux entreprises de prévoir les charges de travail et d'affecter le personnel et les équipements avant même l'arrivée des commandes. La chaîne logistique est ainsi optimisée pour transporter plus de marchandises avec les mêmes ressources.

Selon Shaida Badiee, directrice générale et cofondatrice d'Open Data Watch, une organisation sans but lucratif d'experts en données établie aux États-Unis, la Chine ne se contente pas de consacrer des ressources aux technologies des données à l'échelle nationale, mais fournit également un soutien technique à d'autres pays.

Coopérer pour un avenir plus écologique

Les efforts d'un seul pays ne suffiront pas à assurer un avenir plus écologique pour le monde. La stratégie de la Chine sur les mégadonnées exige dès lors une solide coopération avec le reste du monde.

Selon Francesca Perucci, directrice adjointe de la Division de la statistique des Nations Unies, la Chine est un solide partenaire de la Division : elle aide cette dernière à mettre en œuvre des projets de données et des formations.

Kang Yi, directeur du NBS, a souligné que la Chine était sérieuse dans son intention d'ouvrir les statistiques et qu'elle ferait découvrir ses technologies de données de pointe à d'autres pays en développement.

Il a ajouté que la Chine organiserait davantage de formations internationales par le biais de fiducies d'investissement et s'impliquerait pleinement dans la recherche et le développement de la plateforme mondiale des Nations Unies pour les mégadonnées, afin de faire valoir la contribution de la Chine à la gouvernance mondiale des données.

