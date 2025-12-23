BEIJING, le 23 déc. 2025 /CNW/ - CGTN a publié un article sur la façon dont le développement régional coordonné de la Chine stimule l'innovation technologique du pays. Grâce à une présentation complète du développement de l'innovation technologique dans les principales grappes urbaines chinoises, comme la région de Beijing-Tianjin-Hebei, le delta du fleuve Yangtze et la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, l'article souligne que l'innovation en Chine est entrée dans une nouvelle étape marquée par la coordination régionale, les progrès à plusieurs niveaux et l'impact national.

Selon le nouveau supplément « Nature Index 2025 Science Cities », les villes chinoises représentent pour la première fois plus de la moitié des dix principaux pôles de recherche scientifique au monde. Beijing continue en particulier d'être la principale ville scientifique mondiale, une position en vigueur depuis 2016.

Aujourd'hui, l'innovation en Chine ne se limite plus à une poignée de grandes villes. Elle est davantage entrée dans une nouvelle étape marquée par la coordination régionale, les progrès à plusieurs niveaux et l'impact national.

Développement régional coordonné

Plutôt que de se développer seule, Beijing a pleinement exploité son rôle de plaque tournante de l'innovation technologique et a renforcé la coordination avec Tianjin et Hebei, favorisant ainsi la mise à niveau continue de la capacité d'innovation dans la région de Beijing-Tianjin-Hebei, une grappe urbaine régionale connue sous le nom de « Jing-Jin-Ji ».

Le développement coordonné de la région de Jing-Jin-Ji, une stratégie nationale proposée en février 2014, a conduit à une augmentation constante de l'innovation technologique dans la région.

Aujourd'hui, la région a effectué l'installation de 14 plateformes d'innovation et de sept grappes nationales en fabrication de pointe. En 2024, le PIB combiné de la région a atteint 11,5 billions de yuans (environ 1,6 billion de dollars).

Au parc scientifique de Zhongguancun dans la nouvelle région de Xiong'an, 11 institutions de plateforme de Beijing, couvrant la science et la technologie, la finance et la recherche industrielle, ont été intégrées dans un système de service unique, permettant aux entreprises d'accéder à des ressources d'innovation de haute qualité sans quitter la région.

La région de Jing-Jin-Ji n'est pas un cas isolé. Situé à mi-chemin du littoral chinois, le delta du fleuve Yangtze, qui entoure la municipalité de Shanghai et les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et de l'Anhui, reste ancré dans sa profonde histoire industrielle, tandis que sa forte capacité d'innovation confère aujourd'hui une nouvelle énergie au développement de nouvelles forces productives de qualité.

Aujourd'hui, les entreprises de haute technologie de la région du delta du fleuve Yangtze représentent plus de 30 % du total national. Le National Innovation Center par Excellence, un centre national complet d'innovation technologique installé dans le delta, a établi des partenariats stratégiques avec plus de 200 universités et instituts de recherche nationaux et étrangers et a établi des centres d'innovation communs avec près de 600 entreprises de premier plan.

Dans la partie sud de la Chine, la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) a fait un bond en avant quant à sa capacité d'innovation technologique. Le pays a mis en place neuf grands projets d'infrastructures technologiques dans la région. Au total, 31 laboratoires communs du Guangdong, de Hong Kong et de Macao ont été créés, formant ainsi le socle de l'innovation technologique de la GBA.

Favoriser un développement de grande qualité

Attachant une grande importance à la promotion d'un développement régional coordonné et de haute qualité, le président chinois Xi Jinping s'est rendu dans différentes régions pour présider des symposiums, indiquant ainsi la voie à suivre pour mieux tirer parti de leurs avantages comparatifs, obtenir des avantages complémentaires et améliorer l'équilibre et la coordination du développement régional.

Au cours des dernières années, la Chine a approfondi la mise en œuvre de sa stratégie coordonnée de développement régional, en créant des grappes comme le Jing-Jin-Ji, le delta du fleuve Yangtze et la GBA, qui ont stimulé le niveau global d'innovation et de développement de grande qualité du pays.

Par exemple, la GBA, avec moins de 0,6 % de la superficie totale du pays, a généré un neuvième de la production économique totale du pays, ce qui en fait l'une des régions les plus ouvertes et les plus dynamiques du pays sur le plan économique.

À l'heure actuelle, la GBA, orientée vers de nouveaux secteurs comme l'économie de basse altitude et la biofabrication, créera cinq autres grappes industrielles émergentes, chacune ayant une valeur de 100 milliards de yuans (environ 14,2 milliards de dollars). Elle va également promouvoir la transformation et la mise à niveau stratégiques et intelligentes d'industries avantageuses, comme l'information électronique et la fabrication d'équipement de pointe.

Lors d'une tournée d'inspection à Guangdong en novembre de cette année, Xi Jinping a vivement recommandé à la province de se concentrer sur le développement de nouvelles forces productives de qualité, de renforcer l'intégration approfondie de l'innovation technologique et industrielle et de construire un système industriel modernisé apte à la compétitivité internationale, appelant à faire progresser le développement de la GBA grâce à des efforts soutenus.

Lors de la Conférence annuelle sur le travail économique central qui vient de se terminer, la Chine s'est engagée à développer des centres internationaux d'innovation technologique à Beijing (région de Beijing-Tianjin-Hebei), à Shanghai (delta du fleuve Yangtze) et dans la GBA.

« L'expansion des trois centres internationaux d'innovation technologique, couvrant des grappes de villes particulières à celles de plus grandes villes, marque une mise à niveau stratégique, montrant que les efforts de la Chine pour construire des pôles d'innovation mettent désormais davantage l'accent sur la coordination régionale », a déclaré Gong Chao, chercheur à l'Institut national de l'innovation et du développement de l'Université de Tongji.

