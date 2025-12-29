PÉKIN, 29 décembre 2025 /CNW/ - L'événement « China's Coldest City, Hottest Party » (« La plus chaude des fêtes dans la ville la plus froide de Chine ») organisé par CGTN livre un aperçu de la popularité croissante du Dongbei, dans le nord-est de la Chine, comme destination hivernale par excellence. C'est aussi l'histoire d'une région où la neige et la glace étaient jadis ressenties comme des obstacles au progrès, mais une fois ramassées, elles se sont rapidement révélées être les catalyseurs d'une évolution et d'une prospérité incroyables.

À gauche! À gauche! À droite! À droite! Célébrité sur Internet, Brother Left and Right (Frère Gauche et Droite) est de retour cet hiver. Le Monde de glace et de neige de Harbin ouvre ses portes en décembre pour faire battre son plein à la fête la plus chaude sur une scène de glace. Suivez l’exemple de Brother Left and Right et faites la fête comme une vedette du rock cet hiver sous les -20 °C de Harbin! Speed Speed

Autrefois grande puissance industrielle à l'intérieur de la Chine, la région a longtemps été délaissée par l'essor vertigineux des régions et des villes plus chaudes du sud. La revitalisation du Dongbei est une stratégie nationale clé en Chine depuis plus de deux décennies. Brother Left and Right, comme il est affectueusement appelé par ses admirateurs, a pu assister à la redynamisation du Dongbei grâce à des politiques gouvernementales visionnaires et à l'esprit de son peuple.

En le regardant sauter de bas en haut sur la scène et enflammer les foules dans l'immense Monde de glace et de neige de Harbin, on comprend mieux pourquoi c'est l'influenceur qui chauffe le plus la Chine en hiver. Vivre ce qui pourrait être la plus grande fête hivernale du monde au milieu de sculptures de glace plus grandes que nature coupe certainement le souffle. Pas étonnant que le Dongbei soit actuellement aussi populaire en Chine, et que ses habitants soient aussi optimistes pour l'avenir.

La revitalisation de Dongbei est l'histoire d'une réussite, d'une terre remodelée par la stratégie politique et d'une attitude volontariste. Outre les sculptures de glace et les fêtes d'hiver, de nouvelles industries et usines ainsi que des stations de ski redessinent désormais le Dongbei. Cette montée en flèche de la popularité et des possibilités est la preuve solide que l'économie chinoise de la glace et de la neige est aussi précieuse qu'une montagne d'or et d'argent. Et le meilleur moment pour aller jeter un coup d'œil par vous-même, c'est maintenant.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg

