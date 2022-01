CGTN : Le Chine se prépare à un nouveau chapitre dans le contexte des célébrations du Nouvel An lunaire

BEIJING, 28 janvier 2022 /CNW/ - Le Nouvel An chinois, aussi appelé Nouvel An lunaire, est la plus importante fête chinoise axée sur les réunions de famille. C'est un peu comme la combinaison de Noël et du Nouvel An en Occident.

Cette année, le Nouvel An chinois aura lieu le 1er février. Des mets appétissants aux vêtements neufs, en passant par les décorations et les divertissements, les familles chinoises célèbrent le Nouvel An en espérant un nouveau départ et une année sous le signe de la chance.