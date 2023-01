CGTN : Le changement de politique de la COVID devrait relancer le tourisme intérieur et extérieur de la Chine

BEIJING, 9 janvier 2023 /CNW/ - La Chine a levé dimanche certaines restrictions face à la COVID-19 sur les vols internationaux de passagers, le tourisme intérieur et international devant reprendre de la vigueur à l'approche de la fête du Printemps.

Selon l'Administration de l'aviation civile de la Chine, des mesures seront prises pour s'assurer que le fret dans les divers ports reviendra aux niveaux d'avant l'épidémie le plus tôt possible et que le tourisme à l'étranger pour les citoyens chinois reprendra de façon ordonnée.

Les politiques et mesures optimisées comprennent la reprise de l'acceptation et de l'approbation des demandes de passeports ordinaires présentées par des citoyens chinois à des fins touristiques et pour rendre visite à des amis à l'étranger.

La Chine a également optimisé sa réglementation sur les voyages entre le continent et Hong Kong et Macao, selon une déclaration du Conseil d'État de Hong Kong et du Bureau des affaires de Macao. Les voyageurs internationaux pourront entrer sur le continent via Hong Kong et Macao, et les restrictions sur le facteur de charge passagers pour les vols entre le continent et Hong Kong et Macao seront levées, selon le document.

Selon le ministère de la Culture et du Tourisme lundi, la Chine a enregistré environ 52,7 millions de visites de touristes nationaux au cours des trois jours de vacances du Nouvel An précédent, soit une hausse de 0,44 % en glissement annuel.

Les recettes touristiques générées pendant les vacances ont dépassé 26,5 milliards de yuans (environ 3,8 milliards de dollars), soit une hausse de 4 % par rapport à la même période l'année dernière, selon le ministère.

« Le marché national de la culture et du tourisme est généralement sécuritaire, harmonieux et ordonné, a déclaré le ministère de la Culture et du Tourisme.

Les voyages de courte distance sont à la mode parmi les voyageurs pendant la période des vacances, avec une popularité soutenue pour les activités de glace et de neige et le camping parmi les jeunes, selon le ministère. Les données montrent également une reprise constante des voyages interurbains et moyens au pays, certaines agences de voyages en ligne signalant une augmentation importante des réservations de billets pour le tourisme interprovincial et transfrontalier pendant la période des Fêtes.

Compte tenu du nombre important de touristes chinois potentiels, la reprise des voyages à l'étranger en Chine devrait jouer un rôle essentiel dans le redressement des marchés touristiques nationaux et mondiaux.

Selon l'agence de voyages en ligne chinoise Ctrip, la recherche de destinations à l'étranger a bondi de 1 000 % dans la demi-heure qui a suivi l'annonce de la réouverture, atteignant son plus haut niveau en trois ans.

D'autres pays asiatiques sont parmi les premiers à profiter de cette vague de voyages à l'étranger. Les données du groupe Trip.com montrent que le nombre de commandes de billets d'avion vendus pour l'étranger a augmenté de 254 % le matin du 27 décembre, par rapport à la même heure le jour précédent. Singapour, la République de Corée, le Japon et la Thaïlande figuraient parmi les destinations les plus populaires auprès des touristes chinois.

Alors que la politique chinoise d'optimisation des réglementations sur les voyages continue de susciter un vif intérêt dans le monde, les autorités touristiques de plusieurs pays, dont la Thaïlande, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Danemark, ont publié sur Weibo, depuis le 27 décembre, des messages invitant les touristes chinois à les visiter.

SOURCE CGTN

