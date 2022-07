BEIJING, 28 juillet 2022 /CNW/ - Le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), prévu pour le second semestre de cette année, se penchera sur le plan de développement en deux étapes de la Chine vers le milieu du 21e siècle et définira les tâches stratégiques des cinq prochaines années.

Le président chinois Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du PCC et président de la Commission militaire centrale, a fait les remarques qui suivent lors d'un atelier destiné aux représentants provinciaux et ministériels qui s'est déroulé de mardi à mercredi à Beijing en préparation du congrès clé du Parti.

Lors de son 19e Congrès national en octobre 2017, le PCC a élaboré un plan de développement en deux étapes pour la période couvrant de 2020 au milieu du présent siècle. Selon ce plan, la modernisation socialiste sera essentiellement réalisée en Chine d'ici 2035, et la Chine deviendra un grand pays socialiste moderne, prospère, fort, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et magnifique d'ici le milieu du siècle.

« Un tout nouveau chapitre »

Le président Xi Jinping a déclaré que le 20e Congrès national du PCC sera un événement très important qui se déroulera à un moment crucial où la Chine entame un tout nouveau chapitre de la construction de toutes pièces d'un pays socialiste moderne. Il a appelé à des efforts pour faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise et écrire un « tout nouveau chapitre » de la construction de toutes pièces d'un pays socialiste moderne.

Il a affirmé que le 20e Congrès national du PCC prendra des dispositions concernant les tâches stratégiques pour le pays et les mesures importantes à prendre au cours des cinq prochaines années, ajoutant que cette période est cruciale pour réaliser le deuxième objectif du centenaire du Parti.

« Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour résoudre les problèmes associés au " développement déséquilibré et inadéquat " au cours des cinq prochaines années », a-t-il déclaré.

Le PCC s'est fixé deux objectifs du centenaire : Le premier consistait à bâtir une société modérément prospère à tous égards d'ici 2021, date à laquelle le PCC a célébré son centenaire, et le second à faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous égards d'ici le milieu du siècle pour célébrer le centenaire de la République populaire de Chine.

« Le monde connaît des changements profonds et inédits depuis un siècle, qui s'accélèrent », a déclaré le président chinois, insistant sur le fait que la Chine est confrontée à des risques et à des défis plus complexes qu'avant.

Il a ajouté que le rajeunissement de la nation chinoise n'est pas une tâche facile, réclamant des efforts plus soutenus pour atteindre cet objectif.

Il a également souligné qu'il n'existe pas de modèle fixe de modernisation dans le monde, et a insisté sur l'importance du leadership du PCC dans le processus de modernisation socialiste de la Chine.

« En ce qui concerne le chemin à parcourir, le Parti doit adhérer à son objectif fondamental de servir le peuple corps et âme et toujours maintenir des liens étroits avec le peuple », a-t-il déclaré.

Des réalisations « extraordinaires » depuis 2017

Xi Jinping est revenu sur le développement de la Chine depuis le 19e Congrès national du PCC, qualifiant les cinq dernières années comme « extraordinaires ». Il a expliqué que le Parti a uni et dirigé le peuple chinois pour faire face efficacement à la situation internationale « grave et complexe » et aux « risques et défis énormes » qui se succèdent.

« La Chine s'est efforcée de faire progresser la construction d'une société modérément prospère à tous égards, de promouvoir un développement de haute qualité, d'approfondir les réformes de manière rapide et constante et de lutter contre la pauvreté », a-t-il déclaré.

La Chine a déclaré victoire en éradiquant la pauvreté absolue dans tout le pays avant la fin de 2020. Le pays avait également annoncé l'achèvement de la construction d'une société modérément prospère à tous égards.

« Au cours des cinq dernières années, la Chine a fait de grands efforts pour stimuler la civilisation écologique, sauvegarder résolument la sécurité nationale, moderniser la défense nationale et l'armée, et faire progresser la diplomatie des grands pays aux caractéristiques chinoises », a déclaré le président Xi Jinping.

Il a poursuivi en disant que la Chine a suivi une approche privilégiant les personnes dans la lutte contre la COVID-19 et a fait un maximum d'efforts pour protéger la vie et la santé des gens. « La Chine a obtenu les meilleurs résultats au monde sur le plan de la coordination du développement économique et de la prévention et du contrôle des épidémies », a-t-il ajouté.

Il a déclaré ensuite que face aux « changements drastiques » associés à la situation internationale, la Chine s'est efforcée de préserver sa dignité et ses intérêts fondamentaux.

Il a également souligné les efforts déployés dans le cadre de la campagne de lutte contre la corruption, qui vise à garantir que les fonctionnaires « n'ont pas l'audace, l'occasion ou le désir de se livrer à la corruption. »

Le Congrès national du PCC se tient tous les cinq ans pour fixer les objectifs de la politique nationale du Parti et élire ses hauts dirigeants.

