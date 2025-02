BEIJING, 18 février 2025 /CNW/ - Selon les dernières données, la toute dernière superproduction animée chinoise, Ne Zha II, a pris d'assaut le box-office à l'échelle mondial, avec des recettes dépassant les 12 milliards de yuans (environ 1,66 milliard de dollars) en date du 17 février.

Cette étape importante propulse Ne Zha II devant Le Roi Lion, lui procurant une place parmi les dix films les plus rentables de tous les temps. Il s'agit notamment de la seule production non hollywoodienne dans une collection dominée par des géants du cinéma comme Avatar, Titanic et Star Wars : Le Réveil de la Force.

En Chine, le film a dominé le marché intérieur, recueillant la part du lion des recettes du box-office cette année tout en établissant un nouveau record dans l'histoire du cinéma chinois.

Le succès du film fait également des vagues à l'échelle internationale. À la suite de sa sortie en Amérique du Nord le 14 février, Ne Zha II s'est classé parmi les cinq meilleurs résultats du box-office pour la fin de semaine, selon Comscore, une société mondiale de mesure et d'analyse des médias établie aux États-Unis.

« Je suis très impressionnée à bien des égards par les réalisations de ce film », a déclaré l'animatrice américaine Sheila Sofian après l'avoir regardé à Los Angeles.

« Comme j'avais déjà vu le film précédent, je m'attendais un peu au même niveau, qui était par ailleurs génial. Mais ce film est encore meilleur sur le plan de la conception de la production, de la conception sonore et de la musique. L'intrigue elle-même était si compliquée, et tous les rebondissements m'ont tenu en haleine du début à la fin. J'étais donc très captivée, presque sur le bord de mon siège tout au long de la projection », a-t-elle ajouté.

Dans un contexte de frénésie pour ce phénomène de l'animation chinoise, la campagne « China Travel with Chinese Films » a été lancée lundi au Musée national du film de la Chine à Beijing, dans le but de tirer parti du succès international des superproductions du Nouvel An chinois avec la récente série de politiques de transport en commun gratuit sans visas pour attirer davantage de visiteurs étrangers en Chine.

Orchestrée par la China Film Administration et le China Media Group (CMG) et organisée par le China Global Television Network (CGTN) et le Film Channel Program Center, la campagne met l'accent sur la promotion du cinéma et du tourisme en intégrant des projections de films chinois, des festivals internationaux de films et des festivals de films chinois à l'étranger, en invitant les auditoires étrangers à découvrir la Chine grâce à la narration cinématographique.

En favorisant une collaboration novatrice entre les industries du cinéma et du tourisme, la campagne vise à développer des itinéraires de voyage thématiques qui offrent des expériences immersives dans la culture cinématographique et les paysages naturels et culturels de la Chine, en faisant le lien entre la visibilité médiatique et l'engagement des consommateurs.

Jiang Qiudi, chef du bureau de l'Europe du CMG, a déclaré que le CMG tirera parti de son réseau mondial de correspondants étrangers et de ses partenariats avec des centaines de médias internationaux et de plateformes sociales pour promouvoir la campagne. Le CMG prévoit d'étendre la portée et l'influence de la campagne, de renforcer les collaborations avec les institutions cinématographiques internationales et d'organiser des événements phares qui mettent en vedette des films chinois exceptionnels afin de renforcer la présence mondiale du cinéma chinois.

Les cinéastes et les équipes de production à l'origine des superproductions du Nouvel An de cette année ont fait le point sur le rendement du box-office partout dans le monde.

L'événement a attiré des représentants du CMG, du Bureau du film du département de la publicité du comité central du Parti communiste de Chine, des grandes entreprises chinoises de production et de distribution de films, des studios de cinéma, des agences de voyages et du Festival international du film de la route de la soie.

https://news.cgtn.com/news/2025-02-17/Initiative-bridging-film-and-travel-launches-in-Beijing-1B4uwlc0Je8/p.html

SOURCE CGTN

PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, [email protected]