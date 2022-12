CGTN : La vitalité en période de COVID-19 : Les ports intelligents de Chine aident à augmenter le débit

BEIJING, le 29 déc. 2022 /CNW/ -- Le port chinois de Qingdao, une filiale du Shandong Port Group et le deuxième plus grand port de commerce extérieur dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, a connu une augmentation des rotations de mouillage des très grands porte-conteneurs, selon China Media Group (CMG).

Le port a manutentionné plus de 300 fois de très grands porte-conteneurs. Les très grands porte-conteneurs mesurent habituellement 400 mètres de long et ont une capacité de plus de 20 000 unités équivalentes à vingt pieds (EVP).

Le port a également manutentionné plus de 3 900 fois des porte-conteneurs de 200 mètres de long, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente, d'après CMG.

Il est difficile de gérer autant de fret sous l'impact de la COVID-19, surtout avec la réduction de la main-d'œuvre. Cependant, le taux de déchargement au port de Qingdao a augmenté de 16 % de janvier à novembre, grâce au système intelligent du port qui a établi des records.

La pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur l'industrie mondiale du transport maritime et portuaire. Cependant, les principaux ports de Chine ont vu leur débit augmenter et ont fait d'importants progrès dans la construction numérique et intelligente, jouant ainsi un rôle de premier plan dans le développement intelligent des ports à l'échelle mondiale.

Le port de Qingdao est le premier port au monde à disposer d'un système intelligent de transport par suivi aérien capable de traiter 1,5 million d'EVP par an. Le système a établi un nouveau record mondial en juin pour la gestion de 67,76 EVP en une heure, avec une moyenne de 60,18 EVP par heure, un bond de 14,2 % par rapport à son record précédent.

Selon le ministère des Transports, la Chine est aujourd'hui le chef de file mondial en matière de terminaux automatisés, construits ou en cours de construction. Tous les principaux ports de Shanghai et de Tianjin sont équipés de ponts roulants ou de rails automatisés.

Associé à l'investissement continu dans les ports nationaux et à un grand nombre d'entreprises de haute technologie, le concept et la pratique de la construction portuaire intelligente ont été novateurs, a déclaré Mi Weijian, professeur à l'université maritime de Shanghai, à l'agence Xinhua.

Pour les grands ports d'affaires, comme le Shandong Port Science and Technology Group, la coopération interne est la clé de la mise à niveau des installations existantes en un terminal portuaire à conteneurs entièrement automatisé, ce qui aide à réduire les coûts globaux de 70 % par rapport aux terminaux nouvellement construits, selon Xinhua.

« Aujourd'hui, nous avons des terminaux traditionnels, semi-automatiques et entièrement automatiques, a expliqué Wang Yusheng, directeur général adjoint du groupe. Le chargement et le déchargement d'un navire peuvent se faire dans trois types différents de terminaux, ce qui maximise l'intégration des ressources du terminal. »

Lien : https://news.cgtn.com/news/2022-12-28/Vitality-under-COVID-19-China-smart-ports-aid-increased-throughput-1g7OLnTDJtK/index.html

