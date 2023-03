BEIJING, 21 mars 2023 /CNW/ - Le monde traverse des changements profonds et inédits depuis un siècle, avec des turbulences géopolitiques accrues, un antagonisme exacerbé entre unilatéralisme et multipolarité, une pandémie sans précédent et les secousses de la crise entre la Russie et l'Ukraine.

Dans ce contexte mondial, le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se rencontreront à Moscou du 20 au 22 mars pour discuter du partenariat stratégique complet de coordination Chine-Russie, échanger des points de vue sur les grandes affaires internationales et régionales et poursuivre la coopération pratique entre les deux pays, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine vient de clore les séances annuelles de l'Assemblée populaire nationale et principal organe consultatif politique du pays, lors desquelles le gouvernement chinois a dévoilé son objectif de PIB pour 2023, soit d'environ 5 %; selon plusieurs, il s'agit d'une estimation prudente compte tenu de la reprise rapide des activités économiques de la Chine. Récemment, le pays a aussi négocié un accord de paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran, faisant progresser efficacement la reprise de leurs relations diplomatiques.

Alors que la Chine est en train de relancer son économie, un moteur important d'une économie mondiale instable, et qu'elle joue un rôle plus actif dans le champ politique mondial, la communauté internationale attend beaucoup de la prochaine rencontre entre les présidents chinois et russe.

Un voyage pour promouvoir la paix mondiale

La prochaine visite d'État du président Xi en Russie marque le premier voyage du président chinois à l'étranger, alors que celui-ci a entamé son troisième mandat à la présidence de la Chine plus tôt ce mois-ci; il s'agit aussi de sa première visite en Russie depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine en février 2022.

Notant que la visite permettra d'approfondir la confiance et la compréhension mutuelles entre les deux pays, M. Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré lors d'un point de presse périodique qu'il s'agira également d'un voyage visant à encourager la paix.

Faisant observer que la relation entre la Chine et la Russie est fondée sur les principes de non-alliance, de non-confrontation et de non-opposition à l'égard de tiers, M. Wang a déclaré que sur cette base, la Chine et la Russie feront la promotion d'un monde multipolaire et favoriseront une meilleure démocratisation dans les relations internationales, en contribuant au développement et au progrès dans le monde.

En ce qui concerne les pourparlers très attendus sur la crise en Ukraine, M. Wang a dit que la Chine continuera de maintenir son objectif et sa juste position sur la question et de jouer un rôle constructif dans la promotion des négociations de paix.

Le succès de la Chine dans la médiation d'un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran a non seulement prouvé la viabilité des pourparlers de paix, mais a aussi suscité l'espoir que ce serait le cas également pour résoudre le conflit en Ukraine.

Notant que la Chine entretient des relations amicales avec la Russie et avec l'Ukraine, M. Yuan Sha, chargé de recherche adjoint au Département des études américaines de l'Institut chinois d'études internationales, a estimé que le rôle constructif de médiation de la Chine entre la Russie et l'Ukraine est à prévoir, car la médiation réussie lancée par la Chine entre l'Arabie saoudite et l'Iran a permis à la Chine de mériter le titre d'intermédiaire honnête et constructif.

M. Yuan a ajouté que la Chine a toujours réitéré son engagement à promouvoir la paix et à faciliter les négociations entre la Russie et l'Ukraine.

Un voyage de coopération pour stimuler la reprise économique mondiale

« Plus le monde traverse des turbulences, plus il est important que les relations entre la Chine et la Russie progressent de façon constante », a déclaré l'ambassadeur de Chine en Russie, M. Zhang Hanhui, dans un récent entretien.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, la visite de Xi Jinping en Russie sera un voyage de coopération visant à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines, à approfondir la synergie entre l'initiative « la Ceinture et la Route » et l'Union économique eurasienne, et à aider les deux pays à atteindre leurs objectifs respectifs de développement et de revitalisation.

Alors que l'année 2023 marque le 10e anniversaire de la Belt and Road Initiative (BRI) proposée par la Chine, M. Cui Hongjian, directeur du département des études européennes à l'Institut chinois d'études internationales, a déclaré que la Russie est un partenaire important de la Chine s'agissant des accords de coopération entourant la BRI et que leurs collaborations futures et avancées dans le cadre de ces accords peuvent bénéficier à un plus grand nombre de pays et de régions.

Précisant que la Chine et la Russie peuvent progressivement faire avancer des projets dans des domaines tels que l'énergie et l'infrastructure, M. Ding Xiaoxing, directeur de l'Eurasia Institute au China Institutes of Contemporary International Relations, a déclaré que la croissance stable de la coopération entre la Chine et la Russie insufflera plus d'énergie positive dans la reprise économique mondiale.

En 2022, les échanges bilatéraux entre la Chine et la Russie ont atteint un niveau record, s'élevant à 190,27 milliards de dollars, a dit l'ambassadeur Zhang Hanhui, ajoutant que le commerce de l'énergie a joué un rôle encore plus décisif dans les échanges commerciaux bilatéraux, tandis que les exportations de produits électriques, d'automobiles et de pièces automobiles de la Chine vers la Russie ont toutes connu une croissance marquée.

Jeudi, un train de marchandises Chine-Europe à destination de Moscou est parti de Pékin. Le train chargé de marchandises, notamment des appareils ménagers, des vêtements et des pièces d'automobiles, doit arriver à destination après un voyage d'environ 18 jours.

« Nous croyons que le commerce entre la Chine et la Russie atteindra de nouveaux sommets en 2023, et nous nous efforçons d'atteindre un objectif commercial de 200 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, une cible fixée par les deux chefs d'État », a déclaré M. Zhang.

Bien que la coopération globale entre les deux pays soit florissante, les échanges entre les peuples et les échanges culturels sont également en plein essor. Aujourd'hui, les deux peuples marquent l'année 2023 sur le plan des échanges sportifs.

