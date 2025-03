CGTN a publié un article sur la dernière tournée d'inspection du président chinois Xi Jinping dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. En présentant la manière dont le Guizhou s'efforce de parvenir à une croissance économique de haute qualité et à une revitalisation rurale, l'article montre la détermination inébranlable de la Chine à poursuivre un développement de haute qualité, qui est la clé de son élan de modernisation.

PÉKIN, 20 mars 2025 /CNW/ - Lors des Deux Sessions de cette année, les sessions législatives et politiques consultatives annuelles de la Chine, le développement de haute qualité est à la mode.

La première tournée d'inspection locale effectuée par le président chinois Xi Jinping après les Deux Sessions a de nouveau révélé la détermination inébranlable du pays à poursuivre un développement de haute qualité, qui est la clé de son élan de modernisation.

De lundi à mardi, Xi Jinping a visité le Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, et a appelé la province à adhérer à un développement de qualité et à stimuler la croissance en approfondissant encore la réforme et l'ouverture de manière globale.

Développement de haute qualité dans la modernisation chinoise

Au cours de sa visite, le président chinois a souligné que le développement de haute qualité est une condition essentielle pour faire progresser la modernisation chinoise. Il a exhorté le Guizhou à poursuivre un développement de haute qualité en renforçant son économie, en stimulant l'innovation et en transformant les industries traditionnelles, tout en protégeant son environnement écologique.

Autrefois considérée comme la province la plus pauvre, la province de Guizhou a réalisé des progrès remarquables, permettant à plus de 9,2 millions de personnes de sortir de la pauvreté en l'espace d'une décennie, jusqu'en 2021. En 2024, le PIB du Guizhou a atteint 2,27 mille milliards de yuans (311,6 milliards de dollars), soit une croissance de 5,3 % par rapport à l'année précédente, supérieure au taux de croissance moyen national de 5 %.

Souvent qualifié de plaque tournante des big data en Chine, le Guizhou est la première zone pilote nationale pour les big data, et promeut l'industrie des big data en tant qu'épine dorsale de son développement social et économique de haute qualité. Actuellement, 47 grands centres de données sont en construction ou opérationnels dans cette province.

Grâce à des efforts incessants en matière de conservation écologique, la province, qui abrite la plus grande zone de désertification rocheuse de Chine, a vu sa couverture forestière atteindre 63 % à la fin de l'année 2023, et les grandes villes du Guizhou ont respecté à 99,1 % les normes d'excellente qualité de l'air en 2024.

Confiance culturelle

Soulignant que le Guizhou est riche en histoire, en culture rouge et en culture ethnique, Xi Jinping a appelé la province à préserver la culture traditionnelle et à renforcer la confiance culturelle afin de stimuler le développement économique et social

Lors de la visite du village Dong de Zhaoxing dans le comté de Liping lundi, le président et les villageois se sont assis autour d'un feu pour discuter de la revitalisation rurale dans une tour de tambour, une architecture unique pour le groupe ethnique Dong qui sert de lieu de rassemblement communautaire.

Xi Jinping a souligné que les régions où vivent d'importantes minorités ethniques devraient préserver leur culture spécifique et la faire rayonner grâce au développement intégré de la culture et du tourisme.

Le tourisme est devenu une industrie majeure et le tourisme rural est florissant, a déclaré le président, en souhaitant que la vie des villageois continue de prospérer chaque jour.

Ces dernières années, le village de Zhaoxing Dong a vigoureusement développé l'industrie du tourisme en créant plus de 400 hôtels, auberges et restaurants, en encourageant plus de 60 entreprises d'artisanat traditionnel et en créant des emplois et des entreprises pour plus de 2 000 personnes.

L'année dernière, le village a accueilli 1,027 million de visiteurs, soit une augmentation de 63,4 %, et les recettes touristiques ont atteint 1,02 milliard de yuans, soit une augmentation de 63,8 %. Le revenu économique collectif du village a atteint 2,45 millions de yuans, tandis que le revenu disponible par habitant a augmenté de 12,3 % pour atteindre environ 41 600 yuans.

https://news.cgtn.com/news/2025-03-18/Xi-Jinping-inspects-Guizhou-stresses-high-quality-development-1BQgj2REwKc/p.html

SOURCE CGTN

