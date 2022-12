BEIJING, le 1er déc. 2022 /CNW/ -- Au lendemain du 20e Congrès national de la Chine, la feuille de route du pays pour les années à venir a été au centre de l'attention de la communauté internationale. China Aspirations nous propose une réinterprétation de la façon dont les changements survenus en Chine au fil des ans façonneront sa vision de l'avenir.

CGTN : La vision de l’avenir de la Chine dans la nouvelle série documentaire de CGTN « China Aspirations » (PRNewsfoto/CGTN)

Présentée par CGTN, la série documentaire en quatre parties sera lancée en première mondiale le 24 novembre. China Aspirations fera voyager le public à travers le monde, du berceau de la civilisation chinoise à la naissance des technologies quantiques de la Chine. Des anciens temples hindous du Népal à la grande savane du Kenya.

Suivant le quotidien de 24 groupes d'individus, dont des scientifiques de la fusion nucléaire, des artisans-fabricants d'armures en fer, des gardiens d'éléphants, des animateurs, des décideurs politiques et des médecins, etc., la série documentaire relève des indices qui expliquent l'évolution remarquable du pays au cours de la dernière décennie en retraçant la vie des personnes qui ont contribué à façonner le paysage actuel de la Chine.

China Aspirations déconstruit le récit traditionnel de la Chine en présentant des personnages réels et marquants qui croient qu'on peut être différent et qu'ils peuvent l'être. Comment ils parviennent à rendre l'impossible possible et simplement « faire avancer les choses », mais plus important encore, comment ils se perçoivent et la façon dont ils conçoivent leur rôle en tant que citoyens du monde.

La série en quatre parties, « NEW COOL », « MONEY STORIES », « MARK MY WORDS » et « INTO THE FUTURE », traitera des sujets comme la culture, l'économie, la gouvernance et les affaires mondiales.

Plusieurs disent que la Chine a connu une décennie de confiance accrue, ce qui a été une source de préoccupation pour de nombreux détracteurs et politiciens. Mais pour les générations qui ont grandi au cours de la dernière décennie, ce changement fait maintenant partie intégrante de leur vie et elles sont fières de redécouvrir leur patrimoine et de raviver les traditions disparues.

China Aspirations montre l'effet d'entraînement provoqué par cette nouvelle génération avec une approche originale, sous l'angle d'un poète romantique, héroïque et légendaire de l'histoire de la Chine.

Le poème ci de la dynastie Song, une forme particulière de poésie chinoise chantée, a grandement influencé le monde spirituel du peuple chinois pendant plus de mille ans. En travaillant avec un groupe d'artistes voués à rétablir cette forme d'art perdue, la série documentaire est parvenue, pour la toute première fois, à recréer la mélodie introuvable de l'un des poèmes ci les plus célèbres et les plus influents pour le présenter au monde moderne.

La série dévoile également les secrets de la ville chinoise dont la croissance est la plus rapide, une vitesse pratiquement inédite dans la plupart des régions du monde. Et comment fonctionne la première entreprise de technologie quantique au monde faisant un PAPE après plusieurs séries de sanctions américaines.

China Aspirations explore les nouvelles forces motrices qui sous-tendent la deuxième économie du monde alors qu'elle passe à un mode de développement de grande qualité, tout en prêtant l'oreille à une nouvelle génération qui adopte le changement pour réaliser ses rêves.

CGTN diffusera China Aspirations en 15 langues, dont l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le russe, le français, le mongol, l'hébreu, le portugais, l'hindi, le persan, le vietnamien, le bengali, le birman, l'indonésien et l'allemand.

Après sa sortie sur CGTN, la série complète et de courtes vidéos seront également présentées sur le site Web officiel, l'application et les comptes de médias sociaux de CGTN.

