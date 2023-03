BEIJING, le 19 mars 2023 /CNW/ - Depuis sa mise en service en décembre 2021, le chemin de fer Chine-Laos, un projet phare de coopération de la « Belt and Road Initiative », a procuré d'immenses avantages à la population du Laos et ouvert une nouvelle voie pour le développement et la prospérité de la nation.

« Le Laos et la Chine se sont unis pour construire le chemin de fer, approfondir leur amitié et développer l'économie au Laos, en particulier le transport de marchandises », a déclaré Pansay Yiayengva, chef de train à la gare de Vientiane, la capitale du Laos.

Sachant qu'« aucune personne ni aucun pays ne peut prospérer en vase clos », la Chine privilégie une économie ouverte et promeut une croissance équilibrée, inclusive et durable pour permettre au monde de partager les opportunités de développement.

S'engageant à promouvoir la création d'une communauté ayant un avenir commun pour l'humanité, le président chinois, Xi Jinping, a affirmé que le développement de la Chine profite au monde entier et que la Chine ne peut se développer isolément du reste du monde, lors de son allocution de clôture à la première session du 14e Congrès national du peuple, le 13 mars.

Une coopération avantageuse pour tous

La Belt and Road Initiative (BRI) proposée par Xi Jinping en 2013 est devenue l'une des plateformes internationales de coopération mondiale les plus populaires.

Le Jakarta-Bandung High-Speed Railway de l'Indonésie, le premier chemin de fer du genre dans la région de l'ANASE, a commencé ses essais dans le cadre de la BRI.

De plus, la toute première autoroute Phnom Penh-Sihanoukville du Cambodge, le pont Peljesac en Croatie et le projet hydroélectrique de Karot au Pakistan sont opérationnels.

« J'espère qu'il y aura d'autres d'occasions de coopérer avec la Chine », a déclaré l'ancien président croate, Ivo Josipovic.

De plus, la Chine a mis en place diverses plateformes, comme le Salon international des importations, le Salon international des produits de consommation et la Foire internationale du commerce des services pour établir des liens avec des entreprises étrangères

Les données du ministère du Commerce montrent que, lors du Salon international des importations de novembre dernier, des ententes de principe d'une valeur de 73,52 milliards de dollars ont été conclues pour l'achat de biens et de services sur un an, une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente.

La cinquième édition du Salon international des importations de Chine a attiré des entreprises de 127 pays et régions, ainsi que 69 gouvernements nationaux et organisations internationales.

Lors de l'événement, Xi Jinping a annoncé une série de mesures, y compris la poursuite de l'établissement de zones pilotes de libre-échange et de la construction du port de libre-échange de Hainan, la réduction des listes négatives des investissements étrangers et l'accroissement des possibilités pour les télécommunications, les soins de santé et d'autres secteurs.

« Aujourd'hui, le Salon international des importations est devenu une vitrine du nouveau paradigme de développement de la Chine, une plateforme d'ouverture de haut niveau et un bien public pour le monde entier », a déclaré Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture de la cinquième édition de l'événement.

Pour un monde meilleur

À diverses occasions au cours de la dernière décennie, le président chinois a souligné les efforts concertés visant à forger un nouveau modèle de relations internationales axé sur le respect mutuel, l'équité et la justice, ainsi que sur une coopération avantageuse pour tous, et à bâtir une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

La Chine collabore avec le reste du monde pour préserver un véritable multilatéralisme, maintenir des chaînes d'approvisionnement mondiales stables, faciliter le libre-échange et l'investissement et poursuivre un développement vert et à faibles émissions de carbone.

La vision de la Chine est « fondée sur la volonté d'établir une coopération internationale large et inclusive », a déclaré Oleg Timofeev, professeur agrégé à l'Université de l'amitié des peuples de Russie.

La Chine est un important contributeur de troupes et le deuxième plus important contributeur financier pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU, et elle a mis sur pied une force de réserve de 8 000 soldats pour le maintien de la paix.

Qui plus est, la Chine aide de nombreux pays africains, comme le Mozambique, à développer une agriculture moderne grâce au système de navigation par satellite BeiDou et à de l'équipement robotisé mis au point par la Chine.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion de haut niveau du PCC en dialogue avec les partis politiques mondiaux, le 15 mars, Xi Jinping a proposé l'Initiative pour la civilisation mondiale, qui appelle au respect de la diversité des civilisations, défend les valeurs communes de l'humanité, accorde une grande valeur à l'héritage et à l'innovation des civilisations et préconiser des échanges et des coopérations solides entre les peuples à l'échelle internationale.

Comme Xi Jinping l'a dit lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet du G20 en 2016, « tous les pays, grands ou petits, forts ou faibles, riches ou pauvres, doivent se traiter d'égal à égal. Nous devons nous aider les uns les autres à atteindre un bon développement tout en travaillant à assurer notre propre développement. Le monde ne sera meilleur que lorsque tout le monde se portera mieux. »

https://news.cgtn.com/news/2023-03-19/China-s-community-with-shared-future-vision-builds-global-consensus-1ii73Gd590Q/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]