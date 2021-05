Transmettre le gène rouge

En mai 2018, Wang Tianjiao, alors élève de troisième année à l'école primaire de l'Armée rouge de Beiliang, avait écrit une lettre au président chinois Xi Jinping au nom de ses camarades de classe pour lui raconter son expérience dans l'apprentissage de l'histoire révolutionnaire et du développement de l'école.

La réponse du président Xi Jinping n'a pas tardé. Dans une lettre, il encourageait les étudiants à transmettre le gène rouge de génération en génération. Xi Jinping a écrit qu'il espérait que les élèves chériraient leurs moments d'étude, qu'ils étudieraient fort en faisant preuve de reconnaissance et qu'ils deviendraient utiles au pays, à la population et à la société à l'avenir.

L'école primaire de l'Armée rouge de Beiliang se fait garant de l'histoire révolutionnaire de la ville. Elle a été fondée en 1955 sur l'ancien site révolutionnaire, celui de la réunion de Chenjiapo.

En juin 2000, la mère de Xi Jinping, Qi Xin, a visité l'école. Voyant ses salles de classe délabrées et ses installations vétustes, elle n'a pas hésité pas à mobiliser toute sa famille pour faire don de 150 000 yuans (18 116 $) pour déplacer et reconstruire l'école.

Depuis, avec le soutien du gouvernement et de différents secteurs de la société, l'état de l'école a continué de s'améliorer grâce aux bâtiments scolaires et dortoirs nouvellement construits, aux salles de classe de qualité professionnelle et au terrain de jeu comprenant des pistes en caoutchouc synthétique dont elle a été dotée.

Les populations locales bénéficient du développement rapide

En 2015, lorsque Xi Jinping a visité la ville de Zhaojin, il a insisté sur l'importance d'enseigner l'histoire des bases révolutionnaires, de résumer l'expérience historique et de mieux transmettre l'esprit révolutionnaire et un style de travail raffiné.

La ville s'est développée rapidement au cours des dernières années. Des autoroutes, des communautés de résidents réinstallés, des dépanneurs, des stades et d'autres infrastructures ont été construits. Autrefois isolée et rétrograde, la ville est devenue célèbre pour son tourisme rouge.

« Le revenu par habitant en 2015 était de 8 848 yuans. En 2020, il est passé à 15 235 yuans, a déclaré Bai Wei, secrétaire de la branche du Parti de la ville de Zhaojin. La ville était pauvre et rétrograde. Les jeunes hommes étaient partis, et les filles ne pouvaient pas se marier ici. Mais au cours des deux dernières années, 16 étudiants de niveau collégial sont revenus. »

« Il fait si bon vivre à Zhaojin. On éprouve un sentiment d'honneur et de gain à y revenir et à travailler dans cet endroit rouge », a dit Bai Wei.

SOURCE CGTN

