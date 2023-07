BEIJING, 29 juillet 2023 /CNW/ -- L'Université de Chengdu a officiellement débuté vendredi soir dans la capitale de la province du Sichuan du sud-ouest de la Chine, connue comme la ville natale des pandas géants et l'une des villes chinoises les plus dynamiques.

En prévision de la cérémonie d'ouverture de la 31e édition estivale des Jeux universitaires mondiaux de la FISU, le président chinois, Xi Jinping, a tenu une série de rencontres de haut niveau avec des dirigeants étrangers qui assistaient à la cérémonie au cours des derniers jours.

Malgré un programme diplomatique serré, Xi Jinping a souligné l'importance de la solidarité, de la coopération et de la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité, trois messages clés partagés par les leaders en visite en Indonésie, au Guyana, en Géorgie, en Mauritanie et au Burundi.

Solidarité

Lors un toast au banquet d'accueil de vendredi midi, Xi Jinping a dit que les Jeux, depuis leur création, ont toujours été « une célébration de la jeunesse, de la solidarité et de l'amitié ».

« Nous devons promouvoir la solidarité par le sport, développer une énergie positive au sein de la communauté internationale, unir nos efforts pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la crise alimentaire et le terrorisme et façonner un avenir meilleur grâce à la coopération », a-t-il insisté.

La solidarité, l'unité et la convivialité ont également été l'un des sujets chauds des réunions individuelles du président chinois avec le président indonésien Joko Widodo, le président guyanais Irfaan Ali, le premier ministre géorgien Irakli Garibashvili, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et le président burundais Evariste Ndayishimiye.

Au cours de la rencontre avec le leader burundais, par exemple, Xi Jinping a souligné l'importance de la solidarité entre la Chine et l'Afrique dans la sauvegarde des intérêts communs des pays en développement et de l'équité et de la justice internationales.

Coopération

Au cours des réunions des leaders, la Chine et les cinq pays ont convenu de renforcer leur coopération, notamment en matière de commerce, d'infrastructure et d'échanges interpersonnels.

Lors d'une réunion avec Xi Jinping, jeudi, M. Widodo a déclaré que l'Indonésie était disposée à continuer de renforcer la coopération avec la Chine dans des domaines tels que l'investissement, la pêche maritime, la sécurité alimentaire et les soins de santé. Les leaders ont été témoins de la signature de documents de coopération bilatérale après la réunion.

La Chine et la Géorgie émettront une déclaration commune et annonceront l'établissement d'un partenariat stratégique au cours de la visite historique de Garibashvili. Xi Jinping a salué les réalisations collaboratives remarquables dans divers domaines entre les deux pays au cours des 31 dernières années depuis l'établissement des relations diplomatiques. Le premier ministre géorgien a déclaré que l'amélioration des relations bilatérales ouvrira davantage de possibilités à son pays.

Vendredi, la Chine et la Mauritanie ont également signé un plan de coopération concernant la construction conjointe de la Belt and Road Initiative (BRI) pour renforcer les liens bilatéraux.

Une communauté avec un avenir commun pour l'humanité

L'idée de construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité a été soulignée à plusieurs reprises lors des réunions des leaders. L'Indonésie, le Guyana, la Géorgie, la Mauritanie et le Burundi ont également exprimé leur appui aux initiatives proposées par la Chine.

Lors de sa rencontre avec Xi Jinping, vendredi après-midi, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a déclaré que la Mauritanie soutenait l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale, et il a souligné que ces initiatives sont conformes aux normes régissant les relations internationales qui respectent l'indépendance, la souveraineté et les échanges entre les différentes civilisations.

Lors du discours qu'il a prononcé au banquet d'accueil, Xi Jinping a souligné l'importance d'approfondir les échanges et l'apprentissage mutuel pour promouvoir l'harmonie sans uniformité dans un esprit d'inclusion et pour voir les différentes cultures avec une attitude d'appréciation mutuelle et d'apprentissage mutuel.

« Les Jeux de Chengdu devraient nous donner l'occasion de défendre les valeurs communes de l'humanité et d'écrire un nouveau chapitre dans le développement d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité », a déclaré Xi Jinping.

Dans un entretien avec CGTN, le président guyanais, Irfaan Ali, a déclaré que les Jeux allaient au-delà des compétitions entre les jeunes athlètes.

« Ils peuvent partager les expériences, ils peuvent partager la culture, [et] ils peuvent partager qui ils sont dans la création d'une famille humaine plus forte », a-t-il dit.

