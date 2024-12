BEIJING, 20 décembre 2024 /CNW/ -- La Région administrative spéciale (RAS) de Macao, en Chine, a tenu vendredi dans une ambiance joyeuse un rassemblement pour célébrer le 25e anniversaire du retour de Macao dans la mère patrie et la cérémonie inaugurale du sixième mandat du gouvernement de la SAR de Macao.

S'adressant aux participants, le président chinois Xi Jinping a déclaré que les grandes réalisations de Macao depuis son retour dans le monde ont prouvé que la politique « Un pays, deux systèmes » compte sur des forces institutionnelles de premier plan et une vitalité extraordinaire.

« Les valeurs de paix, d'inclusion, d'ouverture et de partage incarnées dans la politique sont communes à la Chine et au reste du monde et méritent d'être protégées conjointement », a ajouté Xi Jinping.

Un succès retentissant

Xi Jinping a salué l'énorme transformation qui a eu lieu à Macao depuis son retour à la mère patrie en 1999, déclarant que la mise en pratique de la vision « Un pays, deux systèmes » avec les caractéristiques de Macao a été un succès phénoménal.

En 2023, le PIB de Macao s'élevait à environ 379,5 milliards de yuans (environ 47,4 milliards de dollars), soit une multiplication de sept fois le PIB par rapport à 1999, tandis que le PIB par habitant a plus que quadruplé pour atteindre environ 70 000 $. Sur la liste des endroits les plus riches au monde en 2024 selon le magazine Forbes, Macao s'est classé au premier rang en Asie et au deuxième rang mondial.

La ville affichait une espérance de vie moyenne de 83,1 ans en 2023, comparativement à 77,9 ans en 1999, l'une des plus élevées au monde. Son taux de chômage est inférieur à 2 % en moyenne depuis 2012, ce qui indique un plein emploi.

Le tourisme a également connu une croissance spectaculaire, passant de 6,6 millions de visiteurs en 1999 à 39,4 millions en 2019. En date du 7 décembre, la ville avait accueilli plus de 32 millions de touristes cette année, soit une augmentation de 26 % par rapport à la même période l'an dernier. Ce nombre devrait atteindre 33 millions d'ici la fin de l'année.

Nouvelle étape

Soulignant que la pratique « Un pays, deux systèmes » est entrée dans une nouvelle phase, Xi Jinping a appelé vendredi le nouveau gouvernement de la SAR à promouvoir la diversification appropriée de l'économie locale, à améliorer l'efficacité de la gouvernance, à construire une plateforme pour l'ouverture de plus haut niveau et à la protection de l'harmonie et de la stabilité sociales.

Dans le cadre de la politique « Un pays, deux systèmes », SAR de Macao jouit d'avantages distincts, notamment son statut de port de libre-échange, de territoire douanier distinct et d'environnement fiscal simple et à faible imposition. L'Organisation mondiale du commerce reconnaît Macao comme l'une des économies les plus ouvertes au monde en matière de commerce et d'investissement.

Le gouvernement central chinois a pleinement tenu compte de la position unique de la SAR, l'encourageant à s'intégrer à la stratégie nationale de développement et à s'assurer qu'elle joue un meilleur rôle dans l'ouverture du pays. Les mécanismes et l'infrastructure de coopération, comme la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao et la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin, ont fourni à Macao une marge de manœuvre en matière de développement et de riches possibilités.

Avec le soutien du gouvernement central, Macao a signé près de 60 accords avec des pays étrangers et a établi de solides liens économiques, commerciaux et culturels avec plus de 120 pays et régions. Le nombre d'organisations et d'institutions internationales auxquelles Macao participe est passé à plus de 190, et l'entreprise a obtenu un accès sans visa ou de visa à l'arrivée dans 147 pays et régions. La SAR compte également 13 villes sœurs.

Entre-temps, la contribution de Macao à la Belt and Road Initiative a insufflé une nouvelle vitalité à l'économie mondiale. En 2023, la valeur des marchandises livrées par Macao aux pays partenaires de la Belt and Road Initiative a atteint 770 millions de MOP, en hausse de 47,8 % par rapport à l'année précédente, et la valeur des importations en provenance des partenaires de la Belt and Road Initiative était de 30,92 milliards de MOP, en hausse de 18,0 % par rapport à l'année précédente.

L'an dernier, Macao et Hengqin ont formé une délégation conjointe pour attirer des investissements de l'étranger. Près de 350 réunions de jumelage d'entreprises ont eu lieu à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, au Portugal, en Espagne et dans d'autres pays, et 17 accords de coopération ont été signés.

Dans son discours, le président Xi Jinping a exprimé sa confiance dans le fait que la SAR de Macao ouvrira de nouveaux horizons de développement et continuera de créer de nouvelles réussites glorieuses, tant que le programme « Un pays, deux systèmes » sera mis en œuvre de manière exhaustive, précise et inébranlable.

https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Xi-Jinping-delivers-speech-at-gathering-marking-Macao-s-return-anniversary-1ztOa4Tr3eU/p.html

