CGTN : La priorité doit être le développement, non l'idéologie

Avant que Deng ne mette la Chine sur la voie des réformes et de l'ouverture économique en 1978, le pays était enlisé dans le débat idéologique entre socialisme et capitalisme. Il était alors admis que tout ce qui relevait du socialisme était nécessairement meilleur que ce qui se rapportait au capitalisme.

Cependant, bien que la Chine ait, à l'époque, atteint un niveau d'égalitarisme jamais vu auparavant, il s'agissait d'une égalité dans la misère : tout le monde était pauvre.

Deng a déclaré que si le socialisme est synonyme de pauvreté, ce système ne convient pas à la Chine. Pour le bien du peuple, il a donc opté pour le socialisme avec des caractéristiques chinoises.

Mais cela ne signifiait pas une adhérence rigide à une économie centralisée. Alors que le pays entrait dans une nouvelle phase de développement, la priorité était désormais l'ouverture sur le monde et le remaniement de l'économie dans le but d'accélérer l'industrialisation.

Le socialisme avec des caractéristiques chinoises est depuis la force libératrice la plus puissante en Chine et favorise l'innovation, la créativité, l'entrepreneuriat et la productivité.

Ce système a rendu le pays plus dynamique, pragmatique et tourné vers l'avenir, et a fait du peuple chinois l'arbitre final en matière de réforme et d'expérimentation sociale.

C'est dans ce contexte général que la Chine s'est transformée pour devenir la deuxième puissance économique du monde.

Le fait d'être un pays socialiste n'empêche pas de travailler à promouvoir une économie de marché et le commerce international.

Depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, la Chine a presque décuplé ses exportations pour s'établir à 2,59 billions de dollars en 2020 et les importations ont été multipliées par 8,5 pour atteindre 2,05 billions de dollars.

C'est la souplesse institutionnelle du pays qui permet d'expliquer ces importantes avancées. Elle a sauvé le peuple chinois de la pauvreté ainsi que du dogmatisme politique et idéologique et a inspiré un fort esprit de pragmatisme, de réalisme et de rigueur au travail chez lui.

Si l'on passe au XXIe siècle, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine entre maintenant dans une nouvelle ère de socialisme avec des caractéristiques chinoises.

C'est un socialisme basé sur le multiculturalisme et le multilatéralisme. Le pays est maintenant un chef de file en matière de libre-échange, de développement durable, de lutte contre la pauvreté et de protection de l'environnement.

Comme l'a dit Deng, peu importe que le chat soit noir ou blanc tant qu'il chasse les souris. Peu importe que le système soit perçu comme socialiste ou capitaliste tant qu'il répond aux besoins du peuple.

