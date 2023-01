BEIJING, 5 janvier 2023 /CNW/ - Depuis que la Chine a donné la priorité à sa réponse à la COVID-19 après la politique dynamique zéro COVID, certains médias et intellectuels occidentaux ont remis en question l'« état de préparation » du pays à ce changement.

L'état de préparation ne peut être évalué que par les résultats auxquels il mène, et dans le cas de la COVID-19, on parle du nombre de vies sauvées. Depuis l'éclosion de la maladie, la Chine prépare les Chinois à affronter le virus. La politique dynamique de zéro COVID a été instaurée pour gagner du temps en attendant que la souche originale mortelle et les prochains variants représentent un danger moindre.

Voici la déclaration de Li Guangxi, spécialiste du mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Conseil d'État, lors d'une entrevue : « Lorsque le virus est apparu, il s'agissait d'un phénomène très grave. Il a entraîné un achalandage sans précédent dans les hôpitaux, surtout pour les lits aux soins intensifs. Cela s'est produit dans toutes les régions du monde. Maintenant que le virus est devenu beaucoup moins grave et virulent, nous passons à un assouplissement de nos mesures. Nous aurons certainement affaire à une flambée de cas. Cependant, le taux de mortalité et la gravité du type de COVID-19 seront bien moindres par rapport à ce qu'on a connu par le passé ».

Selon Wu Zunyou, épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, la proportion de cas graves et de personnes grièvement malades est passée de 16,47 % en 2020 à 0,18 % dernièrement.

Pour sa part, le directeur du département de l'administration médicale de la Commission nationale de la santé, Jiao Yahui, a déclaré lors d'une conférence de presse en décembre que les hôpitaux de fortune chinois permettant de répondre à la COVID-19 seront réaménagés et équipés de meilleures capacités de traitement pour devenir des hôpitaux sous-désignés pour les patients atteints de la maladie. La Chine compte environ 138 100 lits de soins intensifs, soit 10 par 100 000 habitants, ainsi qu'environ 80 500 spécialistes des soins intensifs et 220 000 infirmières et infirmiers en soins intensifs, et plus de 106 000 médecins et 178 000 infirmières et infirmiers qui peuvent s'occuper des tâches liées aux unités de soins intensifs.

Afin de protéger la population vulnérable, notamment les personnes âgées, ce qui constitue un défi crucial pour le pays, la Chine a lancé la deuxième dose de rappel contre la COVID-19 le 14 décembre dernier. Le vaccin inhalable a également été déployé pour les personnes méfiantes ou incapables de se faire vacciner dans le bras.

On a également intensifié l'approvisionnement en médicaments anti-épidémiques. L'administration des médicaments et les autorités de Beijing ont envoyé des groupes de travail conjoints de plus de 50 personnes dans cinq grandes entreprises de vente en gros de produits pharmaceutiques de la capitale afin de pallier la pénurie de médicaments pour le traitement et la prévention des épidémies. Selon les données du China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd, la société a fourni en une semaine plus de 3,5 millions de boîtes de médicaments anti-épidémiques à plus de 4 000 clients à Beijing, dont 300 hôpitaux, plus de 2 200 centres de santé communautaires et plus de 1 500 pharmacies de détail.

Pendant ce temps, à Shanghai, on a demandé aux centres de services pour les personnes contagieuses de 145 hôpitaux secondaires et supérieurs de rester entièrement ouverts. Dans la province du Zhejiang, des hôpitaux en ligne ont été ouverts dans certaines villes pour répondre à la demande croissante de diagnostics et de traitements dans les centres de services pour personnes contagieuses.

La prévention et le contrôle consistent à mettre en place des institutions et à stimuler les capacités médicales pour affronter la situation en évolution. La Chine s'est rapidement adaptée à la situation actuelle et procède à des ajustements en fonction des commentaires du public et de la communauté médicale. Et le changement de politique reflète le fait que la Chine se montre prête à affronter la suite des événements.

