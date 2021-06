Le fondement de la planification économique de la Chine repose sur ses plans quinquennaux, qui ont commencé en 1953 et qui s'inspiraient initialement du système soviétique centralisé. Au cours des premières années, les objectifs économiques et de production n'étaient pas toujours atteints, et les autorités ont fait des erreurs.

Par exemple, lors d'une campagne économique visant à faire passer la Chine d'une économie agraire à une économie industrielle pendant le Grand Bond en avant à la fin des années 1950, de nombreuses cibles n'ont pas été atteintes parce qu'elles étaient trop ambitieuses. Par conséquent, la campagne s'est avérée un désastre.

Le pays a tiré des leçons de cette expérience, notamment en définissant des objectifs atteignables et en menant de vastes consultations au cours des années suivantes. Ce n'est qu'à partir des années 1970 - lors de l'avènement de politiques révolutionnaires de « réforme et d'ouverture » - que le monde s'est vraiment mobilisé et a pris conscience de la situation.

Depuis, la planification stratégique quinquennale et visionnaire du Parti communiste chinois (PCC) a grandement contribué à faciliter l'expansion économique continue en Chine et à soutenir son ascension vers la deuxième économie en importance au monde.

La forte centralisation du passé a été modifiée en faveur de l'adhésion généralisée aux objectifs nationaux en matière de développement. Ainsi, les chances de réussite sont plus élevées. La Chine sollicite la contribution de ministères, d'entreprises d'État, d'administrations provinciales, d'universitaires et de groupes de réflexion, de délégués du niveau élémentaire du CCP, de partis politiques autres que le CCP et du secteur privé.

En conséquence, l'économie chinoise est passée de plus de 76 milliards de dollars (493 milliards de yuans) en 1981 à près de 16 billions de dollars (100 billions de yuans) en 2020. En 1978, le PIB par habitant du pays était comparable à celui de l'Inde, c'est-à-dire environ 200 $ (1 280 yuans). Aujourd'hui, il est cinq fois plus élevé que celui de son voisin, atteignant 10 000 $ (64 000 yuans).

Les dirigeants chinois insistent souvent sur le fait que le marché doit pouvoir jouer un rôle décisif dans l'allocation des ressources et que le pays ne peut jamais revenir à une économie centralisée dominante.

Les plans quinquennaux combinent la main visible du gouvernement et la main invisible du marché pour placer la Chine au deuxième rang des économies mondiales.

