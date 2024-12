BEIJING, 20 décembre 2024 /CNW/ - Vingt-cinq ans. C'est le temps qu'il a fallu à Macao pour se classer parmi les villes les plus riches d'Asie et le monde en général.

En 2023, le PIB de la région administrative spéciale (RAS) chinoise de Macao s'élevait à 379,5 milliards MOP (environ 47,5 milliards de dollars), soit sept fois plus qu'en 1999, année où Macao a été restituée à la Chine.

Macao est « une perle sur la paume » de la mère patrie, a déclaré le président chinois Xi Jinping mercredi lorsqu'il est arrivé dans la ville à bord d'un avion spécial pour célébrer le 25e anniversaire de la rétrocession de Macao à la Chine.

Au cours des 25 dernières années, la pratique « Un pays, deux systèmes » dans le respect des caractéristiques de Macao a été couronnée de succès et est largement reconnue par le monde, témoignant d'une grande vitalité et d'un charme unique, a déclaré le président Xi à l'aéroport.

La « perle » chinoise

Environ 2,8 milliards de voyages entrants et sortants entre la RAS de Macao et la ville voisine de Zhuhai ont été effectués depuis la rétrocession de Macao à la mère patrie, selon les données publiées par les douanes de Zhuhai le 17 décembre.

Le nombre de points de contrôle reliant la RAS de Macao et Zhuhai est également passé de deux en 1999 à sept actuellement.

Le port de Hengqin est l'un des points de contrôle les plus fréquentés. L'île de Hengqin abrite la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao, créée en 2021 par le gouvernement central chinois pour favoriser une intégration plus étroite entre les deux régions. La zone est devenue un centre d'innovation et d'entrepreneuriat, accueillant près de 6 500 entreprises à capitaux de Macao et fournissant une plateforme pour les nouvelles industries.

Depuis son retour, les autorités centrales ont fortement soutenu la RAS, notamment en élaborant une série de politiques visant à intégrer activement la RAS dans le développement national. Ces efforts ont transformé Macao en une métropole moderne et internationale qui a réalisé des progrès remarquables en matière de développement économique et de moyens de subsistance de la population.

Les réalisations de Macao « sont la gloire des habitants de Macao et la fierté de tout le peuple chinois », a déclaré le président Xi à son arrivée mercredi, exprimant sa confiance dans l'avenir prometteur de la région.

Selon des rapports officiels, le président Xi, également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, assistera vendredi à un rassemblement célébrant l'anniversaire et à la cérémonie d'inauguration du gouvernement du sixième mandat de la RAS de Macao.

Le président Xi devrait également inspecter la RAS de 33 kilomètres carrés. Dans son discours à l'aéroport, M. Xi a déclaré qu'il aurait « des échanges étendus et approfondis avec ses amis de Macao » sur le développement de la région au cours de sa visite.

Il a également exprimé sa conviction que Macao créera un avenir encore plus brillant en tirant pleinement parti des avantages institutionnels de la formule « Un pays, deux systèmes », en travaillant dur et en promouvant activement l'innovation.

