BEIJING, le 12 janv. 2023 /CNW/ -- La médecine traditionnelle chinoise (MTC) joue un rôle important dans la lutte de la Chine contre la COVID-19.

Au moment où la Chine réoriente ses mesures d'intervention pour la COVID-19, de la prévention des infections et des cas graves à la protection de la santé des personnes, la force unique de la MTC est mise à profit par les autorités sanitaires pour protéger la vie et la santé des gens.

Le 5 janvier, la Chine a publié la 10e version de son protocole de diagnostic et de traitement de la COVID-19, qui reflète pleinement l'expérience précieuse de l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise dans le traitement des cas graves et critiques. Le nouveau protocole introduit des traitements de MTC ciblés pour les cas graves et propose des solutions thérapeutiques de MTC relativement complètes pour les enfants.

Le pays a également élaboré un plan unique pour traiter la pandémie de COVID-19 en combinant l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine occidentale pour les patients dans un état grave ou critique.

À l'heure actuelle, l'importance de la MTC dans la lutte contre le coronavirus se reflète principalement dans trois aspects.

« Premièrement, l'intervention peut être stratifiée pour les patients, a déclaré Huang Luqi, chef adjoint de l'administration nationale de la médecine traditionnelle chinoise, le 4 janvier lors d'une conférence de presse. Les patients peuvent choisir la MTC appropriée pour le traitement à domicile afin de réduire le risque de surcharge et la pression sur les ressources et les établissements médicaux. »

Deuxièmement, selon M. Huang, les patients présentant des symptômes légers et ordinaires peuvent dépendre de la MTC comme principal traitement.

Troisièmement, la MTC joue un rôle dans le rétablissement. Même lorsque les niveaux d'acide nucléique deviennent négatifs, de nombreux patients souffrent encore de toux, de fatigue, de transpiration et d'autres symptômes.

À ce sujet, M. Huang a ajouté : « La médecine traditionnelle chinoise peut traiter ces symptômes et exercer sa fonction dans la régulation globale du corps dans son ensemble. »

La Chine déploie de plus en plus d'efforts pour utiliser la MTC afin d'aider les patients des régions rurales.

Dans le comté de Daming, qui fait partie de la ville de Handan, dans la province du Hebei du nord de la Chine, les médecins se rendent dans les régions rurales, offrent des consultations et des diagnostics aux villageois âgés sans frais, et distribuent des médicaments gratuits, dont la plupart sont des mélanges ou des produits de la MTC.

« J'ai reçu des médicaments ici à deux reprises, et après avoir pris ces médicaments, les membres de ma famille se sentent mieux », a déclaré Wang Aijiao, qui habite le comté.

« Notre hôpital et les autres hôpitaux envoient des médecins dans les villages deux fois par semaine », a déclaré Yang Chenjuan, médecin de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise du Daming.

« Nous leur fournissons également des herbes médicinales chinoises gratuites, des herbes pour les bains de pieds et des fumigations de MTC, ainsi que des conseils de santé supplémentaires », a ajouté M. Yang.

Partout au pays, les entreprises de MTC utilisent des procédés de fabrication de pointe pour assurer une production adéquate de médicaments, et peaufinent et améliorent les théories et les pratiques de la MTC pour contenir les maladies.

Les chaînes de production de la société pharmaceutique Zhendong Group fonctionnent 24 heures sur 24 pour fabriquer les produits médicaux nécessaires à la prévention de la COVID-19.

« Nous avons investi davantage dans la production de médicaments chinois exclusifs aux concepts modernes, de la culture et de l'entreposage des herbes chinoises au développement de produits. C'est une occasion de redonner à la société », a déclaré Li Anping, président de l'entreprise.

La thérapie de MTC offre toujours un traitement efficace contre les nouveaux variants de la COVID-19.

« Les variants actuels causent tous des infections des voies respiratoires supérieures », a déclaré Liu Qingquan, président de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise de Beijing, lors d'une conférence de presse lundi, ajoutant que les nouveaux variants comme le BQ.1 ou le XBB qui se répandent dans d'autres pays ne sont pas fondamentalement différents des variants BA.5.2 et BF.7 qui circulent principalement en Chine.

« Notre thérapie de MTC fonctionne toujours », a dit M. Liu.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-11/TCM-continues-to-play-significant-role-in-treating-COVID-19-1gvsGymjqU0/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: Personne-ressource : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]