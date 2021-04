Le pays de la fortune, cependant, n'a pas toujours été une terre de tranquillité. Entre 1990 et 2016, des milliers d'attaques terroristes ont tué un grand nombre d'innocents et des centaines de policiers. Des attaques au couteau et d'horribles attentats à la bombe ont ravagé la région, laissant ses habitants en état de choc, de deuil et de panique. Les dommages étaient incalculables et la situation dans la région devenait de plus en plus instable. Les autorités ont déployé beaucoup d'efforts pour y rétablir la paix.