BEIJING, 6 décembre 2021 /CNW/ - Dans un document officiel détaillant ses efforts démocratiques publié samedi, la Chine déclare qu'il n'y a pas de modèle fixe de démocratie et que le fait de déterminer si un pays est démocratique « devrait être reconnu par la communauté internationale, et non être décidé arbitrairement par quelques juges autodésignés ».

Démocratie, le livre blanc intitulé « Chine : la démocratie qui marche » représente « un idéal » que le Parti communiste chinois (PCC) et le peuple chinois ont toujours chéri.

« Au cours des 100 dernières années, le Parti a mené le peuple à réaliser sa démocratie en Chine. Les Chinois ont désormais entre leurs mains leur propre avenir et celui de la société et du pays », peut-on lire dans le document.

La Chine a qualifié son système de « démocratie populaire à processus complet », après que le président Xi Jinping ait proposé le concept il y a deux ans dans la ville de Shanghai. Ce principe légitime la participation du peuple aux activités politiques quotidiennes à tous les niveaux, combinant élections démocratiques, consultation politique, prise de décisions et surveillance.

Selon le document publié par le China's State Council Information Office, le fait que le peuple détient le statut de maître du pays est l'essence même de la démocratie populaire.

« La démocratie chinoise se fonde sur des pratiques concrètes et pragmatiques »

« En Chine, la pratique courante est d'écouter la voix des gens, de répondre à leurs besoins et de mettre en commun leurs idées et leurs forces », peut-on lire dans le document.

Selon les données officielles, la Chine a tenu 12 élections directes aux congrès du peuple au niveau des cantons et 11 élections directes au niveau des comtés, avec un taux de participation actuel d'environ 90 %, depuis le lancement des réformes et l'ouverture.

La consultation démocratique est une caractéristique particulière de la démocratie en Chine. Le peuple chinois exerce largement son droit de vote aux élections et entreprend des délibérations approfondies avant la prise de décisions importantes.

Dans le document, on insiste également sur le fait que l'abus de pouvoir à des fins personnelles est éradiqué par une surveillance démocratique saine et efficace.

La supervision du pouvoir s'étend à tous les secteurs et à tous les coins, y est-il indiqué.

Le modèle de démocratie propre à la Chine

Au lieu de simplement copier les modèles démocratiques des autres, la Chine prend en considération ses « conditions et réalités nationales » et manifeste sa propre vérité.

« La Chine s'inspire de toutes les réalisations politiques des autres pays, mais n'imite aucun de leurs modèles de démocratie. Le modèle qui convient le mieux est toujours le plus approprié », peut-on lire dans le document.

La démocratie du peuple dans son ensemble correspond aux caractéristiques distinctives du pays, reflétant en même temps « le désir universel qu'a l'humanité pour la démocratie ».

« La quête et les expériences de l'humanité en faveur d'une plus grande démocratie ne s'arrêteront jamais.

Le véritable obstacle à la démocratie ne réside pas dans les différents modèles de démocratie, mais dans l'arrogance, les préjugés et l'hostilité à l'égard des tentatives d'autres pays d'explorer leur propre voie vers la démocratie, et dans la supériorité présumée et la détermination d'imposer son propre modèle de démocratie aux autres », affirme-t-on dans le document.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-04/China-issues-white-paper-on-its-democracy-15IaQ4prtq8/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected], www.cgtn.com

Liens connexes

www.cgtn.com