BEIJING, 25 décembre 2022 /CNW/ - Durement frappée par les défis internes et des vents contraires perturbateurs externes, l'économie chinoise a connu une année 2022 difficile, avec un taux de croissance du PIB de 3 % au cours des trois premiers trimestres.

La Conférence annuelle centrale sur le travail économique, au cours de laquelle les dirigeants chinois ont fixé les priorités pour le travail économique en 2023, s'est tenue les 15 et 16 décembre à Beijing,

Dans un discours prononcé à l'occasion de cette conférence, le président chinois Xi Jinping a passé en revue le travail économique du pays réalisé en 2022, analysé la situation économique actuelle et organisé le travail économique pour l'année à venir.

À l'heure actuelle, les bases de la reprise économique ne sont pas encore stables, et la Chine doit toujours faire face à une pression trois fois plus forte liée à la contraction de la demande, des chocs d'offre et l'affaiblissement des attentes.

Les participants à cette réunion ont indiqué que « nous devions cependant constater la grande résilience, le grand potentiel et la vitalité robuste de notre économie ». Cette déclaration s'est accompagnée d'un appel à une confiance ferme dans le travail économique, ainsi que d'une promesse d'efforts majeurs visant à assurer une croissance raisonnable et de grande qualité.

L'assurance de la stabilité constitue une priorité

Les participants à cette réunion ont mis en avant la nécessité de faire de la stabilité économique une priorité absolue ainsi que l'importance de la poursuite des progrès constants tout en assurant la stabilité économique pour l'année à venir.

Il est essentiel de maintenir une performance économique stable pour une économie aussi importante que celle de la Chine, Les participants à cette réunion ont souligné que des efforts visant à stabiliser la croissance, l'emploi et les prix afin que les principaux indicateurs économiques demeurent dans une fourchette adéquate seraient réalisés.

Ils ont également souligné la nécessité d'une meilleure coordination de la prévention et du contrôle des épidémies avec le développement économique et social, ainsi que le caractère essentiel des efforts visant à optimiser la réponse aux épidémies en fonction du moment et de la situation, tout en restant axés sur les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies sous-jacentes.

Zhang Junwei, chercheur associé au Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État, a mentionné que le pays avait mis en place un ensemble de politiques visant à soutenir la croissance économique, et qu'il consacrerait davantage d'efforts visant à stabiliser la croissance, l'emploi et les prix.

Les participants à cette réunion ont également mis en lumière la détermination des dirigeants chinois à considérer le rétablissement de l'équilibre de l'ensemble de l'économie comme principal objectif des mesures économiques actuelles.

Augmentation de la demande intérieure

Les participants à cette réunion ont déclaré qu'au cours de l'année à venir, le pays se concentrerait sur la stimulation de la demande intérieure en accordant la priorité à la reprise et à l'augmentation de la consommation, qui s'appuiera sur l'augmentation du revenu des particuliers urbains et ruraux par l'entremise de multiples canaux, tout en encourageant davantage de capitaux privés à participer à la réalisation de projets nationaux de grande envergure.

Par ailleurs, le potentiel du marché intérieur sera pleinement exploité afin que la demande intérieure puisse jouer un rôle plus important dans la stimulation de la croissance économique, ont déclaré les participants à cette réunion, qui se sont engagés à soutenir la demande organique et les besoins en matière de mise à niveau des logements, ainsi que le secteur privé et les plateformes de l'économie numérique.

La Chine a publié une directive sur l'augmentation de la demande intérieure et la promotion d'un système robuste de demande intérieure afin de promouvoir son développement à long terme.

Selon cette directive, des efforts seront déployés afin de faciliter la consommation sur tous les fronts et d'accélérer l'amélioration de la qualité de la consommation, d'optimiser la structure d'investissement et d'élargir la portée des investissements, tout en favorisant le développement coordonné des zones urbaines et rurales visant à déployer le potentiel de la demande intérieure.

Selon le Bureau national des statistiques, les ventes au détail de la Chine en novembre ont chuté de 5,9 % par rapport à l'année précédente, ce qui indique une tendance à la baisse de la demande intérieure.

Cai Tongjuan, chercheuse à l'Institut d'études financières de Chongyang de l'Université Renmin de Chine a souligné que la construction d'un marché intérieur résistant était essentielle. « Sans la demande, le marché intérieur est comme de l'eau sans sa source. »

En ce qui concerne l'augmentation du revenu des particuliers, Cai a souligné l'importance de la prise en compte du revenu dans les discussions liées à la consommation. Elle a ajouté que le revenu des habitants avait diminué parallèlement à leur demande de consommation rapidement après trois ans de lutte contre l'épidémie, et ce n'est qu'en augmentant efficacement le revenu disponible de ces mêmes habitants que la consommation pourra être encouragée avec succès.

Développement de haute qualité

La conférence qui s'est déroulée sur deux jours a également mis l'accent sur la poursuite d'un développement de haute qualité.

Outre une meilleure coordination de la prévention et du contrôle des épidémies avec le développement économique et social, les participants à la réunion ont déclaré qu'une meilleure coordination devait également être mise en œuvre. Cela doit s'insérer entre la croissance qualitative et quantitative, entre la réforme structurelle liée à l'offre et l'augmentation de la demande intérieure, et entre les politiques économiques et les autres politiques, ont déclaré les participants à la réunion.

Les dynamiques endogènes et la fiabilité de la circulation intérieure doivent être renforcées, tandis que la qualité de la circulation internationale doit être améliorée afin de favoriser un nouveau paradigme de développement.

Les participants à cette réunion ont également insisté sur la nécessité d'une gestion adéquate du travail actuel tout en tenant compte de l'évolution à venir.

Un critère de mesure essentiel de la croissance économique est de savoir si celle-ci peut déboucher sur un développement plus absolu et de meilleure qualité, a souligné Chen Wenling, économiste en chef du China Center for International Economic Exchanges.

Wang Jun, directeur du China Chief Economists Forum (Forum des économistes en chef de Chine), a déclaré que le déploiement des mesures discutées lors de la Conférence centrale sur le travail économique continuerait d'être axé sur la « qualité » plutôt que sur la « quantité », ce qui signifie que la saisie de la qualité de l'économie constituera la principale direction à l'avenir.

