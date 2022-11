BEIJING, 15 novembre 2022 /CNW/ - Les liens diplomatiques entre la Chine et les Émirats arabes unis durent depuis bientôt quatre décennies, mais leurs liens économiques et culturels remontent à beaucoup plus loin, soit à l'époque de l'ancienne Route de la soie. En poste à Beijing depuis 2017, Ali Al Dhaheri, ambassadeur des Émirats arabes unis en Chine, a une très bonne connaissance du développement de la Chine.

Son Excellence M. Dhaheri vante les réalisations remarquables de la Chine au cours de la dernière décennie visant à améliorer les moyens de subsistance de la population et maintenir la croissance économique à long terme. Aujourd'hui, la Chine est devenue un moteur de croissance mondiale et une plaque tournante de l'innovation technologique. Son Excellence M. Dhaheri est d'avis que le succès de la Chine est sans précédent et témoigne du solide leadership du Parti communiste chinois (PCC).

Selon lui, les changements majeurs et positifs de la Chine ne se produisent pas seulement dans les villes, mais aussi dans les villages. Lors de son voyage dans le comté de Malipo, dans la province du Yunnan, il a vu des villageois chantant et dansant qui vivaient dans le bonheur et la satisfaction. Cette expérience lui a permis d'avoir une compréhension approfondie de l'approche de la Chine en matière de réduction de la pauvreté, qu'il croit être un modèle à suivre pour les autres pays en développement. De plus, il croit que, au moment où la Chine établit un plan ambitieux pour sa transformation future avec son quatorzième plan quinquennal, le développement de haute qualité du pays sera vraiment historique et aura des répercussions positives partout dans le monde.

Son Excellence M. Dhaheri a déclaré qu'en tant que partenaires stratégiques globaux, les Émirats arabes unis et la Chine ont en commun des chemins, des concepts et des objectifs de développement. Leur partenariat comporte de nombreuses étapes importantes. Il y a d'abord les soins de santé, en particulier la fabrication en collaboration d'un nouveau vaccin aux Émirats arabes unis. Ce partenariat peut donc servir de modèle aux pays en développement pour qu'ils explorent les voies de la modernisation.

La Chine est le plus important partenaire commercial des Émirats arabes unis, et les Émirats arabes unis sont le plus important partenaire commercial non lié au pétrole de la Chine au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les Émirats arabes unis sont également l'un des premiers pays à se joindre à la Belt and Road Initiative, ravivant les liens de l'ancienne Route de la soie. Les deux pays profitent d'une solide confiance mutuelle, du multilatéralisme et d'une collaboration internationale.

Son Excellence M. Dhaheri souligne que les pays du monde entier doivent demeurer engagés envers une vision commune de communité, d'intégralité et de coopération. Il s'attend à une coopération accrue entre les Émirats arabes unis et la Chine à l'avenir, et il est lui-même ravi d'établir un rapprochement entre les deux pays et les deux peuples.

