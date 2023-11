BEIJING, 19 novembre 2023 /CNW/ - Hernan Garces, petit-fils d'un planteur de cerises chilien, se réjouit de voir son entreprise familiale être devenue un exportateur de premier plan de cerises en Chine. Exportant plus de 80 % de ses cerises en Chine, M. Garces, à la tête de l'un des plus grands établissements exportateurs de cerises locaux, attribue son succès à la bonne santé de l'environnement commercial chinois.

« L'environnement commercial en Chine est très amical et les possibilités sont infinies », a déclaré M. Garces, qui a déménagé avec sa famille à Shanghai pour mieux gérer son entreprise.

Les cerises, qui couvrent les hémisphères nord et sud, peuvent témoigner de l'interdépendance continue et de l'intégration profonde entre l'économie de la Chine et celle de l'Asie-Pacifique.

Ouverture et développement commun

Dans son discours prononcé jeudi devant des chefs de la direction au Sommet de l'APEC à San Francisco, le président chinois Xi Jinping a souligné que depuis la première rencontre des dirigeants économiques de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) en 1993, la coopération et l'intégration économiques se sont accrues au sein de la région.

M. Xi a également déclaré : « Au cours des trois dernières décennies, nous avons maintenu notre engagement à l'égard du régionalisme ouvert, de l'ouverture et de l'inclusivité. Nous avons appris de nos forces respectives, nous avons échangé nos besoins, nous nous sommes concentrés sur le développement et nous avons élaboré conjointement "l'approche APEC" fondée sur les principes du volontarisme, du consensus, et du progrès constant, en tirant profit de l'esprit de partenariat, et en combinant harmonie sans uniformité, solidarité et entraide. »

Le président chinois a déclaré que l'ouverture, l'inclusivité et le développement pour tous étaient les qualités les plus importantes qui ont défini le remarquable parcours de la coopération Asie-Pacifique.

« Au cours des trois dernières décennies, l'Asie-Pacifique a réduit son taux tarifaire moyen, lequel est passé de 17 % à 5 %, et a contribué à hauteur de 70 % à la croissance économique mondiale », a poursuivi M. Xi. Il a ajouté qu'au cours de la même période, le revenu par habitant dans la région Asie-Pacifique a plus que quadruplé, et qu'un milliard de personnes sont sorties de la pauvreté.

M. Xi a souligné que, malgré des passés, des cultures et des stades de développement différents, la meilleure pratique en termes de coopération régionale consiste à rechercher un terrain d'entente et passer outre aux différences.

Faciliter la coopération régionale

Soulignant que le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence et de changement, M. Xi a déclaré que l'absence de coopération était le plus grand risque, et qu'il n'était dans l'intérêt de personne de se désolidariser et de perturber la chaîne d'approvisionnement.

Il a ajouté que les économies de l'APEC devraient « avancer sans relâche vers la création d'une zone de libre-échange au sein de la région Asie-Pacifique ».

Les faits sont plus éloquents que les paroles. Selon le ministère du Commerce (MOC) de la Chine, ces dernières années, la Chine a continuellement approfondi sa coopération économique et commerciale avec les 20 autres économies de l'APEC et a continué d'utiliser sa puissance afin de contribuer à la mise en œuvre d'une économie de l'Asie-Pacifique.

Plus précisément, selon les données du MOC, en 2022, le volume total des importations et des exportations entre la Chine et les membres de l'APEC s'est élevé à 3 739,08 milliards de dollars, soit 59,7 % du volume total des importations et des exportations de la Chine.

Les données montrent également que, la même année, huit des 10 principaux partenaires commerciaux de la Chine étaient membres de l'APEC, et que la Chine est le plus important partenaire commercial de 13 économies de l'APEC.

Luo Rong, chercheur à l'Académie chinoise de recherche macroéconomique, a fait remarquer que la porte est de plus en plus grande ouverte pour la Chine, que sa capacité à utiliser les investissements étrangers continue de croître et que son environnement commercial ne cesse de s'améliorer. « Toutes ces initiatives vont donner un nouvel élan à la croissance économique régionale. »

De nouvelles mesures pour encourager l'investissement étranger

Depuis la réforme et l'ouverture de la Chine, il y a 45 ans, l'APEC est devenue la première organisation économique et commerciale à laquelle le pays a adhéré.

M. Xi a expliqué qu'avec ce nouveau point de départ, la Chine continue de s'engager à poursuivre son développement en gardant ses portes ouvertes, et elle ne manquera pas de promouvoir une ouverture de haut niveau et d'élargir davantage l'accès aux marchés, précisant par ailleurs que la Chine a annoncé l'élimination de toutes les mesures restrictives visant les investissements étrangers dans le secteur manufacturier.

Le président chinois a également déclaré que, quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la résolution de la Chine de favoriser un environnement commercial de calibre mondial, axé sur le marché et fondé sur le droit, ne changera pas, tout comme sa politique de prestation de services égaux et de qualité aux investisseurs étrangers.

M. Xi a également indiqué que le plus grand pays en développement du monde prendra davantage de mesures, telles que l'amélioration des politiques d'entrée et de séjour des ressortissants étrangers en Chine, ainsi que l'élimination des obstacles dans les services financiers, médicaux, de paiement électronique et autres.

À titre d'exemple, Beijing a simplifié le processus d'obtention des permis de travail et des permis de résidence pour les étrangers. Tous les talents étrangers travaillant à Beijing ont droit à un service pratique de guichet unique pour leurs demandes de permis, pouvant s'adresser à l'un des 15 guichets uniques de la ville.

« Tout cela est conçu pour aider les entreprises étrangères à investir en Chine et à venir y travailler », a déclaré le président Xi.

