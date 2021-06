CGTN : La Chine veut devenir un moteur de l’innovation

Il a ajouté que c'est ce que signifiait un vieil adage : « Si vous pouvez vous renouveler en un jour, faites-le jour après jour. Il y aura ensuite un renouvellement quotidien. »

Boom de l'innovation

Au cours des dernières années, la Chine a pris des mesures importantes pour renforcer sa capacité d'innovation, ses forces en sciences et en technologie s'améliorant constamment en ce qui concerne les principaux indicateurs.

Selon l'indice publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en septembre dernier, la Chine se classait au 14e rang parmi plus de 100 économies mondiales dans un classement de référence en matière d'innovation en 2020 et est la seule économie à revenu intermédiaire à figurer parmi les 30 premières depuis sept ans.

« La Chine s'est imposée comme un chef de file en matière d'innovation, avec des classements élevés dans des indicateurs importants comme les brevets, les modèles de services publics, les marques de commerce, les dessins industriels et les exportations de biens créatifs », selon un communiqué de presse de l'indice.

Selon Wang Zhigang, ministre des Sciences et de la Technologie, le financement de la recherche fondamentale par le gouvernement central a doublé au cours des cinq dernières années, et ce financement est estimé à 6,16 % de ses dépenses totales de recherche et développement (R-D) en 2020.

Selon une projection officielle du ministère des Sciences et de la Technologie, le taux de contribution des progrès scientifiques et technologiques à la croissance économique devrait atteindre 60 % en 2020.

Plusieurs réalisations notables dans le domaine de la haute technologie ont été réalisées au cours des dernières années. La sonde Chang'e-5 a rapporté les premiers échantillons chinois prélevés sur la lune, tandis que le premier rover Mars de Chine a commencé à explorer la planète rouge.

Le pays progresse rapidement pour développer ses gros avions de passagers et son train à lévitation magnétique, tandis que les industries liées à l'économie numérique, à la 5G, à l'intelligence artificielle et aux véhicules électriques prospèrent.

Être un chef de file en matière d'innovation et d'autonomie

Selon le 14e plan quinquennal de la Chine (2021-2025) pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme jusqu'en 2035, l'innovation devrait être au cœur de l'effort de modernisation de la Chine. De même, l'autonomie et l'autoamélioration en matière de science et de technologie devraient être une priorité absolue en tant que rôle de soutien stratégique.

Face à l'intensité de la concurrence internationale, et dans un contexte d'unilatéralisme et de protectionnisme croissants, le président Xi a souligné l'autonomie et l'autorenforcement en matière de développement scientifique et technologique du pays lors d'une réunion le 28 mai.

Xi Jinping a exhorté les professionnels chinois de la science et de la technologie à assumer les responsabilités liées à l'époque et à s'efforcer de parvenir à des niveaux plus élevés d'autonomie et de renforcement en matière de science et de technologie.

Les avancées de la science et de la technologie devraient s'attaquer aux problèmes les plus urgents en mettant l'accent sur la satisfaction des besoins du pays, à la fois urgents et à long terme, a déclaré M. Xi.

Alors que la Chine passe de l'usine mondiale à l'innovation mondiale, le 14e plan quinquennal précise que le pays se concentrera sur les domaines suivants au cours des cinq à quinze prochaines années, notamment : l'intelligence artificielle, l'information quantique, les circuits intégrés, la vie et la santé, la science du cerveau, la biosélection, l'aérospatiale et les explorations de la terre profonde et de la mer profonde.

La Chine investira davantage dans la recherche fondamentale au cours de la 14e période du plan quinquennal, le financement devant atteindre plus de 8 % de toutes les dépenses de recherche et développement, selon le ministère des Sciences et de la Technologie.

