CGTN : La Chine souligne le rôle de la communauté de l'Asie-Pacifique dans les enjeux mondiaux

BEIJING, 19 novembre 2022 /CNW/ - Sur le thème « Ouverture - Connexion - Équilibre », la 29e réunion des dirigeants économiques de l'APEC a pris son envol vendredi, à Bangkok. L'événement se tient en personne pour la première fois depuis 2018.

La Chine retient l'attention, car l'adhésion du pays à l'APEC a non seulement stimulé son propre développement, mais a aussi grandement contribué aux économies régionales et mondiales.

Soulignant que l'Asie-Pacifique est « notre foyer et le moteur de la croissance économique mondiale », le président chinois, Xi Jinping, a cerné l'importance de bâtir une communauté ayant un avenir commun, dans un discours prononcé durant la réunion de vendredi.

Une communauté Asie-Pacifique ayant un avenir commun

« Aujourd'hui, le monde est arrivé à un autre carrefour historique, ce qui rend la région Asie-Pacifique encore plus importante et prédominante dans sa position et son rôle », a déclaré Xi Jinping.

Appelant à des efforts conjoints pour bâtir une communauté de l'Asie-Pacifique avec un avenir commun, il a souligné plusieurs aspects : la paix et la stabilité, la prospérité pour tous, la propreté et la beauté et un avenir commun.

Il a également souligné le maintien de l'équité et de la justice internationales, l'adhésion à l'ouverture et à l'inclusion, le développement vert et à faibles émissions de carbone, ainsi qu'un engagement de coopération afin d'atteindre l'objectif.

Le statut de la région revêt une grande importance dans le monde. Avec une population combinée de 2,9 milliards d'habitants, les 21 économies de l'APEC représentent plus de 60 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et environ la moitié du commerce mondial.

L'APEC s'intéresse à des domaines comme la libéralisation du commerce et de l'investissement, la facilitation des affaires et la coopération économique et technique, dans le but de parvenir à une croissance et à une prospérité durables dans la région de l'Asie-Pacifique.

Dans le dernier rapport sur les perspectives économiques de la région Asie-Pacifique, le Fonds monétaire international (FMI) a réduit ses prévisions de croissance pour la région à 4 % cette année et à 4,3 % l'an prochain, soit respectivement 0,9 et 0,8 point de pourcentage par rapport à ses prévisions d'avril.

Malgré la réduction de la croissance, l'Asie demeure un marché relativement prometteur dans une économie mondiale qui ralentit de plus en plus, comme l'a fait remarquer Krishna Srinivasan, directrice du département Asie et Pacifique du FMI.

L'engagement de la Chine d'établir des partenariats régionaux

Depuis qu'elle s'est jointe à l'APEC il y a 31 ans, la Chine s'est fermement engagée à établir des partenariats régionaux, des zones de libre-échange et des investissements en contribuant de façon significative à un réseau commercial multilatéral et à une économie mondiale ouverte.

« La Chine travaillera avec d'autres parties à la mise en œuvre complète de grande qualité du Partenariat économique intégral régional », a déclaré Xi Jinping à la réunion de l'APEC.

Il a ajouté que le pays continuera de travailler pour adhérer à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et à l'Accord de partenariat sur l'économie numérique.

Le Partenariat économique intégral régional, le plus important accord de libre-échange au monde, compte 10 États membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et ses cinq partenaires d'accords de libre-échange : la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Chine a été l'un des premiers pays à ratifier l'accord du Partenariat économique intégral régional l'an dernier.

Ce partenariat ainsi que l'Accord de partenariat transpacifique global sont considérés comme des voies viables vers la zone de libre-échange élargie de l'Asie-Pacifique que les 21 membres de l'APEC visent à établir.

Selon le président chinois, la Chine envisagera de tenir le troisième forum Une ceinture, une route pour la coopération internationale l'an prochain, afin de donner un nouvel élan au développement et à la prospérité de l'Asie-Pacifique et du monde.

Faisant écho au thème de la réunion de l'APEC 2022, Beijing a promis une ouverture de grande ampleur au cinquième salon des importations internationales de la Chine, à Shanghai, qui a donné d'excellents résultats au début du mois.

Des accords provisoires d'une valeur totale de 73,5 milliards de dollars ont été conclus pendant l'événement sur le thème de l'importation, ce qui témoigne du gigantesque marché de la Chine et des nombreuses occasions d'affaires.

Comme le plan directeur du développement du pays pour aujourd'hui et demain a été établi lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, qui a eu lieu le mois dernier, le président a également souligné que Beijing fera progresser un programme plus vaste d'ouverture dans plus de domaines et de façon plus approfondie.

Il a fait remarquer que, en suivant la voie chinoise de la modernisation, le pays bâtira de nouveaux systèmes pour « une économie ouverte de grande ampleur », et partagera les possibilités de développement avec le monde, en particulier avec la région de l'Asie-Pacifique.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-18/China-stresses-Asia-Pacific-community-in-addressing-global-challenges-1f3LalyTRGU/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: Personne-ressource : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]