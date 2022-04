CGTN : La Chine souligne la contribution du Hainan à la progression de la civilisation écologique

Hainan est une province de ressources écologiques, et le travail de construction du parc national de la forêt tropicale du Hainan est une priorité absolue, a déclaré le président lors de sa visite d'une partie du parc ce lundi.

L'importance stratégique de la croissance du parc national

Le parc national de la forêt tropicale du Hainan possède l'une des forêts tropicales contiguës les plus denses et les mieux préservées de Chine. Le parc couvre neuf villes et comtés. Sa superficie totale est de 4 400 km2, soit environ un septième de la superficie de l'île du Hainan.

Il représente une partie importante de la forêt tropicale mondiale et une zone clé pour la conservation de la biodiversité au pays.

Après avoir pris connaissance des efforts déployés pour protéger l'environnement et la biodiversité dans le parc, Xi Jinping a également mis en évidence la nécessité de bien comprendre l'importance stratégique de la croissance du parc national du Hainan pour le pays, tout en réclamant de grands efforts soutenus à cet égard.

L'an dernier, le dirigeant chinois a prononcé un discours liminaire par vidéoconférence à l'occasion du sommet des dirigeants de la COP15 au cours duquel il a annoncé la désignation officielle du premier groupe de parcs nationaux du pays. Le parc national de la forêt tropicale du Hainan en fait partie.

Au cours des dernières années, la province du Hainan a favorisé la construction du parc, en renforçant la restauration de la forêt tropicale et en menant des projets de relocalisation écologique dans les principales zones protégées.

À la fin du mois de mars, des chercheurs ont découvert huit nouvelles espèces de macrochampignons dans le parc. Ces espèces peuvent décomposer la cellulose et la lignine, et jouent un rôle important de décomposition dans l'écosystème de la forêt tropicale.

Efforts continus pour la création d'une civilisation écologique

Au fil des ans, le président chinois a insisté à maintes reprises sur l'importance de faire progresser la civilisation écologique. Xi Jinping a mentionné à plusieurs reprises que « les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts précieux ». Cela fait partie intégrante de ses réflexions sur le progrès écologique.

En mars de l'année dernière, la Chine a adopté un plan directeur pour la croissance sociale et économique du pays au cours des cinq à quinze prochaines années, exigeant la transformation verte intégrale de la croissance sociale et économique et la construction d'une belle Chine

Le pays a également annoncé qu'il s'efforcera d'atteindre son sommet d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, ce qui signifie qu'il réalisera la plus importante réduction d'intensité des émissions de carbone au monde, et qu'il parviendra à la carboneutralité à partir du pic de carbone dans le délai le plus court de l'histoire mondiale.

