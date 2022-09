BEIJING, 6 septembre 2022 /CNW/ - Alors que la Foire internationale du commerce des services de la Chine (CIFTIS) de 2022 tire à sa fin lundi à Beijing, le pays réitère sa détermination inébranlable à promouvoir une ouverture plus vaste et profonde.

Intitulé « Coopérer pour un développement plus efficace, innover pour un avenir plus vert », l'événement de cette année comprend une zone d'exposition de 152 000 m2 regroupant plus de 2 400 entreprises, dont plus de 400 chefs de file de l'industrie figurant au palmarès Global Fortune 500.

Les données du ministère chinois du Commerce (MOC) montrent que 1 339 ententes ont été conclues, dont 513 projets de construction, 175 accords d'investissement, 128 accords stratégiques et 173 produits mis en marché pour la première fois.

La CIFTIS est une plateforme cruciale pour la Chine, dont l'objectif est d'élargir son ouverture, d'approfondir sa coopération et de faire du pays un pionnier en matière d'innovation, a fait remarquer le président chinois Xi Jinping dans une lettre de félicitations adressée aux organisateurs de la CIFTIS 2022 mercredi.

Ce dernier a exprimé la volonté de la Chine à travailler avec d'autres pays pour soutenir un véritable multilatéralisme, l'inclusivité et la coopération gagnant-gagnant, de même qu'à promouvoir conjointement l'économie des services ouverts et partagés pour insuffler un nouvel élan à la reprise de l'économie mondiale.

Accent sur le développement vert

L'édition de la CIFTIS de cette année a mis sur pied pour la première fois une section consacrée aux services environnementaux. Celle-ci met l'accent sur le développement vert, dans le cadre des efforts du pays pour atteindre ses objectifs en matière de pic des émissions de carbone et de carboneutralité.

Cette section, qui couvre une superficie de 16 700 m2, met l'accent sur des enjeux comme l'énergie à faibles émissions de carbone, le climat et l'économie du carbone, la neutralité carbone et les technologies vertes.

On a fait la démonstration d'un certain nombre de nouveaux produits et de nouvelles technologies, comme des serveurs infonuagiques verts à faible teneur en carbone, un calculateur de l'empreinte carbone selon les facteurs ESG et des ordinateurs personnels écologiques.

Les organisateurs ont également planifié 24 forums et conférences pour explorer en profondeur la voie de la coopération mondiale en matière de développement vert.

« Les visions ne se concrétiseront que lorsque nous prendrons les mesures qui s'imposent », a souligné le président Xi dans une déclaration écrite lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques l'an dernier, alors que la Chine a réalisé des progrès remarquables en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone au cours de la dernière décennie.

En 2021, la consommation d'énergie par unité de PIB en Chine a chuté de 26,2 % par rapport à 2012; l'intensité en carbone a par ailleurs diminué de 34 % au cours des 10 dernières années.

Croissance du commerce des services en Chine

Le commerce des services de la Chine a connu une expansion fulgurante, la valeur ajoutée du secteur des services de la Chine ayant grimpé de 1,49 fois et le commerce cumulatif des services ayant dépassé les 4 billions de dollars au cours de la dernière décennie.

Au premier semestre de 2022, les importations et les exportations de services de la Chine ont également augmenté de 2,89 billions de yuans (419 milliards de dollars), soit une croissance de 21,6 % par rapport à l'année précédente.

Les investisseurs étrangers trouvent également leur compte dans le secteur des services chinois en pleine croissance. Selon le MOC, l'utilisation réelle des investissements étrangers par la Chine en 2021 a bondi de 14,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 1,15 billion de yuans (180,72 milliards de dollars), dont le secteur des services représentait 79 % du total.

Dans sa lettre de félicitations, le président chinois a également promis que le pays maintiendrait son engagement à promouvoir l'élargissement de l'accès aux marchés dans le secteur des services, à faciliter l'ouverture du commerce transfrontalier des services et à établir un système d'ouverture de haut niveau pour le secteur des services.

Dynamiser l'économie mondiale

Dans sa lettre de félicitations, le président Xi a souligné que la CIFTIS contribuait activement au développement du commerce mondial des services.

Il ne fait aucun doute que la CIFTIS arrive à point nommé pour renforcer la coopération mondiale. L'ambassadeur des Émirats arabes unis (EAU) en Chine, M. Ali Obaid Al Dhaheri, a fait écho aux propos de Xi Jinping lors d'un récent entretien avec CGTN.

S'exprimant mercredi à l'occasion du Sommet mondial sur le commerce des services de la CIFTIS 2022, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a souligné que l'économie mondiale d'aujourd'hui est de plus en plus alimentée par le secteur des services, et qu'avec l'accélération de la numérisation du commerce des services, la part du commerce des services dans le commerce mondial continuera d'augmenter.

Selon le ministère du Commerce, le commerce des services en Chine a connu un taux de croissance annuel moyen de 6,1 % au cours de la dernière décennie, soit 3,1 points de pourcentage de plus que le niveau mondial. Le volume du commerce des services du pays s'est classé au deuxième rang mondial pendant huit années consécutives.

À l'heure actuelle, plus de 200 pays et régions mènent des activités au sein du secteur des services de la Chine.

« La tenue de la CIFTIS démontre pleinement l'engagement de la Chine à ouvrir davantage son secteur des services, ce qui est bien accueilli par le monde », a déclaré à CGTN l'ambassadeur de Malaisie en Chine, Raja Dato' Nushirwan Zainal Abidin.

