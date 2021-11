CGTN : La Chine s'engage à faire preuve d'une plus grande ouverture et à partager ses possibilités de développement avec le reste du monde

« Nous ne changerons pas notre volonté de nous ouvrir plus largement à des normes élevées; nous ne changerons pas notre détermination à partager nos possibilités de développement avec le reste du monde; et nous ne changerons pas notre engagement à l'égard d'une mondialisation économique plus ouverte, inclusive, équilibrée et bénéfique pour tous », a déclaré le président chinois Xi Jinping dans un discours liminaire par vidéo lors de la 4e édition de l'Exposition internationale sur les importations en Chine (CIIE).

Lancée en 2018, la CIIE, qui a lieu sur une base annuelle, est la première exposition consacrée aux importations au monde. L'édition de cette année aura lieu de vendredi à mercredi prochain, à Shanghai, dans l'est de la Chine.

20e anniversaire de l'adhésion de la Chine à l'OMC

Cette année marque le 20e anniversaire de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le président Xi Jinping a passé en revue les progrès du pays sur le plan de l'approfondissement des réformes et de l'ouverture au cours des deux dernières décennies.

« La Chine s'est pleinement acquittée de ses engagements pris lors de son d'adhésion, a-t-il dit. Son taux tarifaire global a chuté de 15,3 % à 7,4 %, ce qui est inférieur à l'engagement pris à l'époque, qui était de 9,8 %. »

« Le gouvernement central chinois a examiné et révisé plus de 2 300 lois et réglementations, et les gouvernements locaux en ont examiné et révisé 190 000 autres », a-t-il ajouté.

« Pour faciliter la lutte mondiale contre la COVID-19, la Chine a fourni environ 350 milliards de masques et plus de 1,6 milliard de doses de vaccins à la communauté internationale », a-t-il noté.

« La Chine est passée de la sixième économie en importance au monde à la deuxième au cours des deux dernières décennies. Pendant ce temps, le pays est passé de la sixième à la première position en matière d'échange de biens, et de la onzième à la deuxième position en ce qui concerne les échanges internationaux de services », selon le président chinois.

« Au cours des 20 dernières années, la Chine a intensifié ses réformes et poursuivi ses efforts afin de faire preuve d'une ouverture complète, saisi les occasions et relevé les défis, et assumé ses responsabilités au profit du monde entier », a-t-il dit, décrivant l'ouverture comme « la marque de la Chine contemporaine ».

La Chine « mettra davantage l'accent sur l'expansion des importations »

La CIIE est une plateforme importante pour promouvoir le libre-échange mondial et la coopération internationale. De 2018 à 2020, le chiffre d'affaires prévu des trois expositions précédentes a atteint environ 201,6 milliards de dollars. La 4e édition de la CIIE devrait attirer près de 3 000 entreprises de 127 pays et régions.

Selon le ministère du Commerce, la Chine est le deuxième importateur mondial en importance depuis 11 années consécutives. Le président chinois a affirmé que le pays redoublera d'efforts pour stimuler les importations.

« La Chine ouvrira davantage de zones de démonstration pour la promotion créative du commerce d'importation, optimisera le catalogue des importations de détail par l'entremise du commerce en ligne transfrontalier, encouragera le traitement sur place des marchandises importées provenant du commerce entre résidents frontaliers, et augmentera les importations en provenance des pays voisins », a-t-il annoncé.

Selon les données de l'Administration générale des douanes, les importations et les exportations totales de la Chine ont augmenté de 22,7 % par année pour atteindre 28,33 billions de yuans (environ 4,38 billions de dollars) au cours des trois premiers trimestres de 2021. Les exportations et les importations ont poursuivi leur croissance à deux chiffres au cours des neuf premiers mois de l'année, des augmentations de 22,7 % et de 22,6 % par rapport à l'année précédente, respectivement.

« À l'avenir, la Chine mettra davantage l'accent sur l'expansion des importations et le développement équilibré du commerce », a déclaré Xi Jinping.

« Le pays protégera fermement le véritable multilatéralisme, partagera les débouchés commerciaux avec le reste du monde, fera la promotion d'une ouverture de haut niveau et défendra les intérêts communs du monde entier », a-t-il souligné.

« La Chine raccourcira la liste négative des investissements étrangers, et révisera et élargira le catalogue encouragé de l'industrie afin d'orienter davantage d'investissements étrangers vers des secteurs comme la fabrication de pointe, les services modernes, la haute technologie et les nouvelles technologies, la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement », a-t-il indiqué.

La Chine « travaillera activement en vue d'adhérer à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) », a-t-il dit. Le pays a officiellement demandé à adhérer au PTPGP, un accord de libre-échange entre 11 pays, dont l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam.

Xi Jinping a ajouté que la Chine allait promouvoir une coopération de grande qualité dans le cadre de l'initiative Belt and Road afin de procurer davantage de bénéfices aux pays qui y participent.

« La Chine est prête à travailler avec tous les pays pour bâtir une économie mondiale ouverte et pour qu'un vent d'ouverture printanier apporte de la chaleur dans toutes les parties du monde », a-t-il conclu.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-04/Xi-Jinping-addresses-opening-ceremony-of-CIIE-14V5bYl3lny/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=LItP2fA_Ps8

SOURCE CGTN

Renseignements: Personne-ressource : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected], www.cgtn.com

Liens connexes

www.cgtn.com