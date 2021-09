L'idée a été introduite pour la première fois dans la province du Hainan, dans le sud de la Chine, le seul port pilote de libre-échange du pays, et elle précise les mesures de gestion dans 11 catégories. Les responsables ont expliqué qu'en ce qui concerne les domaines qui ne figurent pas sur la liste, les fournisseurs de services nationaux et étrangers auront des règles de jeu équitables et jouiront d'un accès égal au marché dans le port.

« Nous ferons preuve d'une plus grande ouverture », a déclaré Xi Jinping lors de la foire, promettant de renforcer le soutien au secteur des services pour ceux qui ont convenu de construire conjointement la Belt and Road Initiative (BRI).

« La Chine partagera les résultats de ses progrès technologiques avec le monde », a-t-il expliqué, espérant travailler main dans la main avec les autres pays dans une période de reprise économique après la pandémie.

Qualifiant le commerce des services de partie importante, et même d'élément essentiel du commerce international, le président chinois a invité à faire progresser la réglementation dans le secteur.

Soutien aux petites et moyennes entreprises

Dans son discours, Xi Jinping a également exprimé son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) axées sur l'innovation. « [Nous] approfondirons la réforme du New Third Board (National Equities Exchange and Quotations) », a souligné le président chinois.

Lancé en 2013, le conseil vise à offrir aux petites et moyennes entreprises un nouveau canal de financement à faible coût et des procédures de cotation simples. Les données officielles montrent qu'environ 70 % des PME cotées en bourse ont réalisé des profits en 2020, malgré les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19.

Le président chinois a également annoncé la création d'une nouvelle bourse à Beijing, en espérant que celle-ci constituera une plateforme principale au service des PME axées sur l'innovation. Elle deviendra la troisième bourse du pays, suivant celles du centre financier de Shanghai et de la ville de Shenzhen, dans le sud du pays.

Selon une déclaration officielle publiée par la commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine après le discours de Xi Jinping, la nouvelle bourse est destinée à servir de lien pour un marché des capitaux à niveaux multiples.

Le communiqué stipulait également qu'elle ciblera les entreprises d'État et respectera leur tendance à l'expansion, afin d'améliorer son caractère inclusif et la précision de son ciblage.

