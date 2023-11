CGTN : La Chine s'engage à accroître son ouverture financière avec la croissance de l'économie

BEIJING, 9 novembre 2023 /CNW/ - Mercredi, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture du Financial Street Forum de 2023 à Beijing, les organismes chinois de réglementation financière se sont engagés à élargir l'ouverture financière de haut niveau afin d'attirer davantage d'investissements étrangers.

Le forum de cette année, dont le thème est « Meilleure Chine, meilleur monde : Améliorer l'ouverture et la coopération financières pour une croissance partagée et des avantages mutuels », prendra fin vendredi.

Un panneau au Financial Street Forum de 2023 à Beijing, en Chine, le 8 novembre 2023. /CGTN (PRNewsfoto/CGTN)

Li Yunze, directeur de l'Administration nationale de régulation financière, a déclaré que le pays continuera d'ouvrir son secteur financier et d'attirer davantage d'institutions financières étrangères et d'investissements à long terme en Chine.

Monsieur Li a fait remarquer que le secteur chinois de la gestion d'actifs et du patrimoine entre dans un « âge d'or » à mesure que les revenus augmentent et que les investisseurs adoptent de plus en plus les placements à long terme et la gestion de portefeuille axée sur la valeur.

Au cours des dernières années, la Chine a pris un certain nombre de mesures pour ouvrir son secteur financier, notamment en éliminant la limite de propriété étrangère dans les secteurs des banques et de l'assurance et en réduisant considérablement les obstacles d'entrée sur le marché.

À l'heure actuelle, 30 des banques d'importance systémique dans le monde ont établi des succursales en Chine. Près de la moitié des 40 plus grandes compagnies d'assurance du monde ont fait leur entrée sur le marché chinois.

M. Li a dit que la Chine accélérera encore davantage la mise en œuvre du système de gestion par listes négatives, qui permet aux institutions financières étrangères d'entrer sur le marché, sauf en cas d'interdiction spécifique.

Entre-temps, le gouverneur de la Banque populaire de Chine, M. Pan Gongsheng, a déclaré que la Chine maintiendrait une réserve de liquidités suffisante pour soutenir la croissance économique.

Il a souligné l'importance d'élargir progressivement l'ouverture institutionnelle du marché financier et de promouvoir la facilitation du commerce, de l'investissement et du financement.

M. Pan a également réitéré l'engagement du pays à l'égard de l'établissement d'un taux de change fondé sur le marché et de l'internationalisation régulière et graduelle du renminbi chinois, également connu sous le nom de yuan.

Yi Huiman, président de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine, a déclaré que la reprise économique de la Chine est maintenant plus solide et que le potentiel de développement est ouvert encore davantage.

Il a déclaré que les finances continueront de jouer leur rôle crucial au service de l'économie réelle, en se concentrant sur cinq grands fronts, à savoir le financement technologique, le financement vert, le financement inclusif, le financement des régimes de retraite et le financement numérique.

Monsieur Yi a également insisté sur la nécessité de se prémunir contre les risques et s'est engagé à faire tous les efforts possibles pour maintenir un développement stable et sain du marché des capitaux.

