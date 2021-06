CGTN : La Chine renforce les mesures de protection de l’écologie du « toit du monde ».

Au moment de conclure sa visite mercredi, le président chinois a souligné la nécessité de toujours accorder la priorité au peuple et de faire progresser la réforme et l'ouverture afin de promouvoir la conservation écologique et le développement de haute qualité du plateau Qinghai-Tibet.

Avantage pour l'homme et la nature

Réitérant que « les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables », le président Xi Jinping a déclaré que la préservation de l'environnement du Qinghai était l'une des principales priorités du pays et a appelé à la protection efficace de l'écologie du « troisième pôle » du monde.

La province du Qinghai a lancé en 2008 un plan de dix ans sur la protection de l'environnement écologique et la gestion globale du bassin du lac Qinghai, avec un investissement total de 1,57 milliard de yuans (226 millions de dollars).

Au total, 800 hectares de terres humides ont été restaurés en 2018, et le nombre d'espèces d'oiseaux dans la région des lacs est passé de 164 en 1996 à 225 aujourd'hui. Le niveau des eaux du lac Qinghai a également augmenté de 3,27 m en 15 ans.

Selon l'administration locale, la région pittoresque du lac Qinghai, surnommée le « plus beau lac de Chine », a reçu 4,42 millions de visiteurs en plein cœur de la pandémie l'an dernier, générant des revenus touristiques de 265 millions de yuans (41,5 millions de dollars) au cours de l'année.

Des efforts ont tout de même été déployés pour trouver un équilibre entre la protection et le développement de la réserve naturelle nationale.

La zone panoramique de l'« île aux oiseaux » a été fermée en 2017, ne laissant qu'une base pour l'éducation scientifique et les installations de surveillance des espèces d'oiseaux aquatiques. Les installations touristiques de Sand Island, un autre endroit panoramique fermé, ont également été démantelées, et des programmes récréatifs comme la motocyclette et la glissade sur sable ont été interdits.

« Les réalisations en matière de conservation de l'environnement écologique du lac Qinghai sont le résultat de nombreux efforts et doivent être chéries, consolidées et élargies », a déclaré Xi Jinping lors de sa visite.

Regroupement de parcs nationaux sur le plateau

Lors de la dernière inspection, le président chinois a également demandé aux autorités locales de redoubler d'efforts pour construire un système de réserves naturelles « centré sur les parcs nationaux, basé sur les réserves naturelles et complété par divers types de parcs naturels » afin de mieux protéger l'environnement et la biodiversité.

La Chine a accordé une grande importance à la construction d'un regroupement de parcs nationaux pour améliorer l'environnement écologique du plateau.

L'administration du Qinghai a construit deux parcs nationaux autour du Sanjiangyuan, où se trouvent les cours supérieurs des fleuves Yangtze, Jaune et Lancang, ainsi que les montagnes de Qilian, qui représentent 52,2 % de la superficie totale de la réserve naturelle de la province et 38,42 % de la superficie totale de la province.

La province accélère également ses efforts en vue de construire un parc national autour du lac Qinghai. Le plan directeur du parc a été approuvé par des experts en mai.

« La conservation de l'écologie du plateau Qinghai-Tibet est la contribution la plus importante à la survie et au développement de la nation chinoise », a déclaré Xi Jinping tout en exprimant la détermination de la nation à faire du plateau Qinghai-Tibet un haut lieu de progrès écologique national et international.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-09/China-boosts-ecological-protection-of-roof-of-the-world--10XoEsZSIow/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=VhEH6NEXugk

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected], www.cgtn.com

Liens connexes

www.cgtn.com