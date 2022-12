BEIJING, le 7 déc. 2022 /CNW/ -- Les Chinois sont en deuil après avoir appris le décès de leur ancien chef, Jiang Zemin, décédé le 30 novembre à Shanghai à l'âge de 96 ans.

Mardi matin, lors d'une cérémonie sous forme d'hommage, les habitants de tout le pays ont observé 3 minutes de silence.

Prenant la parole à l'occasion de la cérémonie au Palais de l'Assemblée du Peuple à Beijing, le Président chinois Xi Jinping a déclaré mardi : « Nous tenons le camarade Jiang Zemin en haute estime et chérissons sa mémoire parce qu'il a consacré sa vie au peuple chinois et a travaillé sans relâche pour contribuer à la cause de l'indépendance nationale et de la libération du peuple, ainsi qu'à la prospérité de notre pays et au bien-être de notre population. »

La vie glorieuse de Jiang Zemin

Dans son éloge funèbre, Xi Jinping a salué la vie glorieuse de Jiang Zemin, déclarant que les grandes réalisations du Parti et du pays au cours des 13 années qui ont suivi la quatrième session plénière du 13e Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) étaient indissociables du grand talent de Jiang Zemin, du rôle clé qu'il a joué et de son talent exceptionnel en leadership politique à titre d'homme d'État marxiste.

Dans un contexte difficile, tant à l'étranger qu'en Chine, Xi Jinping a fait remarquer que c'est Jiang Zemin qui a amené les dirigeants collectifs centraux du PCC à unir le parti et les Chinois de tous les groupes ethniques afin de maintenir et développer sans relâche le socialisme avec des caractéristiques chinoises.

Selon Xi Jinping, en plus de ses grandes réalisations à la tête de la modernisation de la défense nationale et des forces armées, Jiang Zemin a aussi mis en commun la sagesse de tout le Parti pour formuler la théorie des Trois Représentations.

La théorie des Trois Représentations souligne le fait que le Parti représente toujours les exigences de développement des forces productives avancées de la Chine, l'orientation de la culture avancée de la Chine et les intérêts fondamentaux de la plus grande majorité du peuple chinois.

Xi Jinping a mis l'accent sur la contribution exceptionnelle de la théorie en insistant sur le fait qu'elle répond davantage aux questions sur ce qu'est le socialisme et la façon de le construire, et aborde de manière créative le type de parti qui doit être créé et la façon de le créer. « Elle a permis d'approfondir la compréhension des règles pour faire avancer la cause du socialisme propre à la Chine et de renforcer l'édification des partis dans les nouvelles conditions. »

Xi Jinping a également félicité Jiang Zemin d'avoir conduit le pays à s'attaquer à une série d'urgences internationales concernant la souveraineté et la sécurité de la Chine, surmontant les difficultés et les risques qui surgissent dans les sphères politiques et économiques, ainsi que les difficultés provoquées par les catastrophes naturelles et, notamment, à faire face à l'impact de la crise financière asiatique et à remporter une victoire totale dans les efforts de secours lors des inondations de 1998.

Grâce à Jiang Zemin, le grand navire de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation socialiste de la Chine avance sur la bonne voie, a expliqué Xi Jinping.

Condoléances nationales et internationales

Peu après l'annonce du décès de Jiang Zemin, des centaines de fleurs ont été observées à des endroits importants dans la vie du dirigeant chinois décédé.

Des fleurs ont été déposées sur le seuil de la résidence de Jiang Zemin dans sa ville natale de Yangzhou, dans la province du Jiangsu, ainsi qu'à l'Université Jiao Tong de Shanghai, où il a fait ses études.

Lundi, des gens de tous les milieux de la société à Beijing ont fait le tour de la rue pour voir le camarade Jiang Zemin, exprimant leur profonde tristesse alors que le corbillard se rendait de l'hôpital général chinois PLA au cimetière révolutionnaire de Babaoshan.

Dans les régions administratives spéciales de Hong Kong (HKSAR) et Macao, des personnes de tous les milieux se sont rendues au bureau de liaison des deux régions autonomes pour exprimer leurs condoléances.

Eric Chu, président du parti chinois Kuomintang et des compatriotes taïwanais du continent ont également exprimé leurs condoléances à la suite du décès de Jiang Zemin.

Les dirigeants de nombreux pays et d'organisations internationales ont également exprimé leurs plus sincères condoléances par téléphone, par lettre et par d'autres moyens au président Xi Jinping à la suite du décès de Jiang Zemin.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que Jiang Zemin avait fermement défendu l'engagement international de la Chine et fait la promotion des grands progrès économiques de la Chine et de son entrée réussie à l'Organisation mondiale du commerce. Il a également permis à la Chine d'accueillir l'historique quatrième Conférence mondiale sur les femmes.

Transformation du deuil en action positive

Notant la mort de Jiang Zemin comme une perte inestimable pour le Parti, les militaires et le peuple chinois de tous les groupes ethniques, Xi Jinping a appelé le Parti, les militaires et le peuple de tous les groupes ethniques à transformer la douleur en force, perpétuer l'héritage de Jiang Zemin et exprimer leur chagrin par des actions concrètes.

Il a exhorté le pays à tirer des leçons de l'esprit révolutionnaire de Jiang Zemin, réclamant la poursuite de l'unité pour bâtir un pays socialiste moderne à tous les égards et faire progresser le grand rajeunissement de la nation chinoise sur tous les fronts.

« Le peuple est la force fondamentale qui détermine l'avenir de notre parti et de notre pays. » Xi Jinping a insisté sur la nécessité de toujours donner la priorité aux gens. Il a également qualifié la réforme et l'ouverture de geste crucial pour déterminer l'avenir et le destin de la Chine contemporaine.

« Le développement de la Chine ne peut pas se faire sans le monde, et le monde a aussi besoin de la Chine pour sa prospérité », a déclaré le président chinois, ajoutant que le pays restera déterminé à promouvoir la paix, le développement, la coopération, et des avantages mutuels, et travailler à bâtir un nouveau type de relations internationales et une communauté humaine avec un avenir commun.

