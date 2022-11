BEIJING, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Depuis son adhésion à la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) il y a 31 ans, la Chine s'est engagée en faveur de partenariats régionaux et d'une coopération gagnant-gagnant. Cette année, la Chine a réitéré l'importance d'un environnement commercial libre et ouvert pour les économies de l'APEC.

Comptant 2,9 milliards d'habitants, les 21 économies membres de l'APEC partagent un volume économique total de plus de 60 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Face aux vents contraires que représentent la pandémie, l'inflation élevée, la crise géopolitique et le changement climatique, les membres de l'APEC se sont réunis à Bangkok, capitale de la Thaïlande, et ont décidé d'approfondir leur coopération multilatérale.

Le commerce et les investissements libres et ouverts sont les objectifs et les principes de l'APEC, a déclaré le président chinois Xi Jinping lors de la 29e réunion des dirigeants économiques de l'APEC, samedi.

Ce dernier a ajouté qu'il s'agit aussi du pilier de la réalisation de la Vision de Putrajaya 2040.

Maintenir le véritable multilatéralisme

Le président chinois a appelé au maintien du véritable multilatéralisme et à la préservation du système commercial multilatéral.

« Il faut en faire davantage pour protéger le système commercial multilatéral fondé sur des règles, garantir la sécurité et la stabilité des chaînes d'approvisionnement et chaînes industrielles mondiales, favoriser un environnement commercial et d'investissement ouvert, équitable et non discriminatoire, et nous devons nous efforcer de réaliser rapidement une zone de libre-échange élargie respectant des normes très rigoureuses au sein de l'Asie-Pacifique (ZLEAP) », a-t-il déclaré.

La Chine, qui a été l'une des premières à ratifier l'Accord de partenariat économique global régional (RCEP) l'an dernier, cherche également à participer à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et à l'Accord de partenariat sur l'économie numérique (DEPA) pour une intégration économique régionale plus poussée.

Le RCEP et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste sont considérés comme des voies viables vers la zone de libre-échange élargie de l'Asie-Pacifique que les 21 membres de l'APEC visent à établir.

Maintenir l'inclusivité au profit de tous

Insistant sur l'importance d'un développement inclusif, le président chinois a rappelé que des efforts sont nécessaires pour construire une architecture de coopération économique régionale caractérisée par des consultations sur un pied d'égalité, une participation conjointe et des avantages communs, et pour favoriser un grand marché en Asie-Pacifique qui offre des avantages à tous.

Toutes les économies peuvent croître ensemble grâce à un développement interconnecté et mener une coopération gagnant-gagnant grâce à la complémentarité, a-t-il dit.

Ce dernier a ajouté que la Chine fait la promotion des initiatives visant à revitaliser les régions rurales, à soutenir les petites et moyennes entreprises qui utilisent des technologies spéciales et sophistiquées pour produire des produits nouveaux et uniques, et à promouvoir l'inclusion économique par le commerce et l'investissement.

Maintenir une coopération régionale ouverte

Le président chinois a également souligné le maintien d'une coopération régionale ouverte, soulignant qu'il est important de prendre davantage d'initiative pour ouvrir et rehausser le niveau de coopération économique régionale à tous les égards.

« La Chine ne fléchira pas dans son engagement en faveur d'une ouverture de haut niveau et ouvrira ses portes encore plus grandes », a-t-il dit.

La cinquième exposition internationale des importations de Chine, qui s'est tenue récemment, est une bonne démonstration de la ferme volonté de la Chine de soutenir le commerce libre et ouvert.

Des accords provisoires d'une valeur totale de 73,5 milliards de dollars ont été conclus pendant l'événement sur le thème de l'importation, ce qui témoigne du gigantesque marché et des nombreuses occasions d'affaires de la Chine.

Pendant ce temps, Beijing, la capitale de la Chine, est un exemple frappant de l'exploration de l'ouverture de haut niveau du pays. Elle a accéléré le développement des « deux zones » de la ville : la zone de libre-échange pilote et la zone de démonstration nationale favorisant une plus grande ouverture dans le secteur des services.

Au cours des deux dernières années, la capitale chinoise a introduit plus de 100 politiques novatrices liées aux « deux zones » et a réalisé plus de 100 projets marquants et plateformes fonctionnelles.

La réforme et l'ouverture ont énormément stimulé le développement social et économique de la Chine, surtout au cours de la dernière décennie.

Selon un rapport publié par le Bureau national de la statistique du pays, la Chine a contribué en moyenne à plus de 30 % de la croissance économique mondiale entre 2013 et 2021, se classant au premier rang mondial à ce chapitre.

