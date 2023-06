PÉKIN, 26 juin 2023 /CNW/ - La Chine continuera à prendre des mesures pratiques pour soutenir les autres pays en développement, a déclaré vendredi le premier ministre chinois Li Qiang lors de la cérémonie de clôture du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris.

Le sommet, proposé par le président français Emmanuel Macron lors du sommet du G20 à Bali en novembre dernier, visait à explorer l'état actuel et les perspectives de l'action climatique et de la réforme du système financier international.

La cérémonie de clôture a attiré plus de 60 chefs d'État, de gouvernement et d'organisations internationales, dont le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

Agir contre le changement climatique

Les dirigeants participant au sommet ont appelé à des efforts conjoints pour lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité, résoudre les problèmes d'endettement des pays en développement et promouvoir le développement durable dans le monde entier.

Les pays riches ont finalisé une promesse de financement climatique de 100 milliards de dollars, attendue depuis longtemps, en faveur des pays en développement et ont créé un fonds pour la biodiversité et la protection des forêts, a déclaré E. Macron vendredi.

La Chine promeut activement une transition énergétique verte et à faible émission de carbone tout en participant de manière responsable à la promotion de la transition énergétique mondiale et à la lutte contre le changement climatique, a déclaré M. Li jeudi lors d'un discours sur la transition énergétique.

La Chine est prête à travailler avec d'autres pays et à adhérer aux principes du bénéfice mutuel et de la coopération gagnant-gagnant, avec l'innovation technologique comme moteur principal, pour promouvoir l'établissement de partenariats mondiaux en matière d'énergie propre afin de construire ensemble un monde beau et propre, a-t-il ajouté.

Réformer le système financier

Dans son discours de clôture, E. Macron a déclaré qu'il existait un consensus pour réformer les organismes financiers mondiaux tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international et les rendre « plus efficaces, plus équitables et mieux adaptés au monde d'aujourd'hui ».

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre le fait que le système financier mondial actuel exacerbe les inégalités, privant les pays les plus pauvres du crédit et du soutien à la dette dont ils ont besoin et qu'ils méritent.

« Près de 80 ans plus tard, l'architecture financière mondiale est désuète, dysfonctionnelle et injuste. Elle n'est plus en mesure de répondre aux besoins du monde du 21e siècle : un monde multipolaire caractérisé par des économies et des marchés financiers profondément intégrés, mais aussi par des tensions géopolitiques et des risques systémiques croissants. »

Li Qiang a également appelé les organes financiers à mener à bien un nouveau cycle de réformes sur les quotas et les droits de vote, et à renforcer la voix des marchés émergents et des pays en développement.

La Chine, de concert avec la communauté internationale, encourage la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements, et s'oppose au protectionnisme, au découplage et à la perturbation des chaînes d'approvisionnement sous quelque forme que ce soit, a ajouté Li Qiang.

Le premier ministre chinois a choisi l'Europe pour son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction et a déclaré à E. Macron que la Chine et l'Europe avaient leurs propres forces et qu'elles devaient renforcer leur coopération.

La Chine et l'Europe doivent faire face à l'incertitude de la situation internationale avec la stabilité des relations sino-européennes, et promouvoir conjointement le développement durable de l'humanité, a-t-il déclaré lors du sommet.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-23/China-pledges-support-for-developing-countries-at-financing-summit-1kSnrVnRy6s/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: CONTACT : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]