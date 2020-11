Dans son discours d'introduction par liaison vidéo lors de la cérémonie d'ouverture de la troisième Exposition internationale sur les importations en Chine (CIIE) mercredi, le président chinois Xi Jinping a fourni la réponse de son pays : en maintenant les principes de la coopération mutuellement bénéfique et de l'ouverture mutuelle.

Une coopération mutuellement bénéfique

La COVID-19 est un rappel brutal que tous les pays forment une communauté qui partage un avenir commun, a dit Xi, ajoutant que personne n'est à l'abri d'une crise majeure et que les pays doivent travailler ensemble en tant que partenaires, chacun devant assumer la responsabilité qui lui incombe.

Choisir la solidarité et la coopération permettra de relever les défis. « Nous devons maintenir le principe de la coopération mutuellement bénéfique », a-t-il affirmé.

La CIIE est désormais un bien public international à partager avec le monde entier et elle constitue une plateforme majeure pour l'approvisionnement international, la promotion des investissements, les échanges culturels et la coopération, a-t-il souligné.

La première CIIE en 2018 a vu les accords d'achats de biens et de services sur un an atteindre 57,83 milliards de dollars, tandis que les accords des pays du « Belt and Road » ont atteint 4,7 milliards de dollars. À la deuxième CIIE, ce chiffre avait augmenté de 23 %, pour atteindre 71,13 milliards de dollars.

La CIIE de cette année accueille autant d'habitués des expositions précédentes que de nouveaux venus, dont près de 50 entreprises du Fortune 500 et des chefs de file de l'industrie.

Grâce à la coopération qui a été démontrée à la CIIE de cette année, il ne fait aucun doute qu'un nouvel élan peut être insufflé à l'économie mondiale.

Ouverture mutuelle qui comprend des avantages, des responsabilités et une gouvernance partagés

L'ouverture mutuelle est un autre principe essentiel mentionné par le président chinois à la CIIE.

Selon Xi, le fait d'accueillir la troisième CIIE démontre le désir sincère du pays de partager ses occasions de marché avec le reste du monde et de contribuer à la reprise économique mondiale.

Soulignant que les mesures d'ouverture qu'il avait annoncées à la CIIE l'an dernier ont pleinement été mises en œuvre, Xi a promis une circulation nationale et internationale plus ouverte, à la fois pour les besoins de la Chine en matière de développement, mais aussi pour avantager le plus possible les peuples de tous les pays.

Selon les données officielles, la Chine est, parmi les grandes économies, celle qui s'est le plus rapidement remise de la pandémie. Au cours des trois premiers trimestres, son économie a connu une croissance de 0,7 % par rapport à l'année précédente, alors que le reste du monde est encore considérablement enlisé dans la récession. Au cours de la même période, les importations et les exportations totales du pays ont également enregistré une croissance positive par rapport à l'année précédente.

La Chine, deuxième économie en importance au monde, préconise un modèle de développement de « double circulation » depuis le mois de mai. La stratégie derrière ce modèle de développement économique est la suivante : le développement intérieur en est le pilier, et les développements intérieur et international se renforcent mutuellement.

Lors de la cinquième séance plénière du 19e Comité central du PCC, qui s'est terminée le 29 octobre, l'accent a également été mis sur la nécessité d'intensifier l'instauration du nouveau modèle de développement de la « double circulation » au cours des cinq prochaines années.

Lors de son discours d'introduction, le président chinois a également annoncé de nouvelles mesures pour favoriser une plus grande ouverture.

La Chine mettra au point une liste négative pour le commerce transfrontalier des services et s'ouvrira encore plus dans des domaines comme l'économie numérique et Internet; le pays cherchera également des moyens créatifs de faire croître le commerce extérieur, a dit Xi.

La Chine est prête à signer des accords de libre-échange de haut niveau avec un plus grand nombre de pays à travers le monde, et elle travaillera à signer rapidement le Partenariat économique régional global ainsi qu'à accélérer les négociations sur un traité d'investissement entre la Chine et l'UE et sur un accord de libre-échange entre la Chine, le Japon et la République de Corée, a-t-il ajouté.

